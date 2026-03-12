Eduard Sallent s'incorpora a una consultora europea d'estratègia i intel·ligència

Una setmana després de deixar els Mossos d'Esquadra , Eduard Sallent, comissari i excap del cos, ja té nova feina. El màxim dirigent dels Mossos en dues etapes diferents s'incorpora una consultoria d'estratègia i intel·ligència d'àmbit europeu: SIMA Consulting, de la qual n’és soci fundador, segons ha avançat El Caso.
La feina de Sallent a la consultoria estarà orientada a oferir assessorament sobre estratègia i intel·ligència d'àmbit europeu a clients, empreses catalanes amb presència internacional i companyies internacionals, que necessitin enfortir la seva presència institucional a Catalunya o planifiquin una expansió global.
Sallent va ser cap dels Mossos en dues etapes diferents, entre el mes de juny del 2019 i el novembre del 2020 i entre l'octubre del 2022 i l'agost del 2024, quan va ser destituït amb l'entrada del nou govern del PSC. Fa uns mesos va decidir seguir la seva carrera fora de la policia i fa una setmana va fer demanar una excedència al cos. Ara, s'incorpora a SIMA Consulting.
Una trajectòria amb polèmiques
Sallent va ingressar als Mossos l'any 1997. Després de passar per la comissaria general de Relacions Institucionals i Protocol i la comissaria general d'Informació, l'any 2019 el conseller Miquel Buch el va designar cap del cos en substitució de Miquel Esquius. El novembre de 2020 el conseller Miquel Sàmper va tornar a nomenar Trapero cap del cos i va fer cessar de nou Sallent. Amb l'arribada d'ERC a Interior, Sallent, fent binomi amb el comissari Josep Maria Estela, va tornar a prendre el control del cos. Finalment, l'any 2022 va assumir la figura de comissari en cap, després de la destitució d'Estela.
Després del ple d'investidura de l'agost de 2024, quan l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va viatjar a Catalunya i va escapar del dispositiu policial tot i tenir una ordre de detenció, Sallent va criticar durament Puigdemont en una roda de premsa posterior. Poc després, la nova cúpula d’Interior va confirmar Josep Lluís Trapero com a director de la Policia i va triar Miquel Esquius com a comissari en cap en substitució de Sallent. Poc després va assumir la comissaria de la Regió Metropolitana Sud, on seguirà, oficialment, fins a final de mes.
En paral·lel, una altra polèmica ha esquitxat Sallent en els darrers anys. L’equip d’Interior anterior, d’ERC, va crear una nova plaça de major a la qual el comissari s’hi va presentar i va guanyar, imposant-se a la comissària Alícia Moriana, que va impugnar les bases del procés. Diversos sindicats policials també van portar el cas als tribunals. Mentrestant, ell va cursar el curs preceptiu, i l’estiu passat un jutjat de Barcelona va avalar la convocatòria.