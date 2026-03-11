Una excavació al Born deixa al descobert restes d’habitatges i bales de canó del 1714

Les excavacions arqueològiques al carrer Antic de Sant Joan, a tocar del Born Centre de Cultura i Memòria i l'estació de França, han permès documentar una part del traçat original del barri de la Ribera enderrocat després del 1714. Concretament, l'obertura de la zona central del carrer ha afectat una superfície de 163 m² i ha permès documentar la zona sud del carrer Bonaire, antigament conegut com a carrer de Sant Daniel, que encara conserva el traçat històric.
Les restes localitzades corresponen, en l'estat actual de la recerca, a les darreres cases del segle XVIII afectades per la construcció de la Ciutadella, concretament per l'esplanada que Felip V va ordenar construir entre 1714 i 1718 al voltant de la fortificació militar.
En aquest context s'ha pogut documentar un tram d’uns 20 metres de longitud de l’antic carrer Caldes, amb una amplada aproximada de 4,5 metres. A banda i banda d'aquest carrer s'han identificat restes d'entre vuit i nou habitatges de dimensions diverses. I afectacions produïdes pel bombardeig del setge de 1714, amb la recuperació de diverses bales de canó in situ.
En alguns habitatges s'han localitzat restes de grans tenalles de ceràmica, possiblement relacionades amb les activitats comercials que es desenvolupaven al barri. La documentació històrica indica que en aquesta zona hi havia botigues de peix fresc i establiments dedicats al bacallà, que compartien l’espai amb tavernes i hostals, probablement situats més a prop de l’àrea portuària. Alguns dels murs que configuren aquests habitatges podrien tenir una cronologia anterior, amb fases constructives que es remuntarien fins al segle XVI.
Els treballs arqueològics encara no han finalitzat i l’excavació continuarà en les pròximes setmanes, circumstància que podria permetre documentar nivells encara més antics, com ara una possible zona de platja fossilitzada, on altres intervencions arqueològiques properes han localitzat restes islàmiques i tardo-romanes.
La intervenció es va iniciar el 19 de gener de 2026 en el marc del Projecte executiu de les actuacions d'obra nova de clavegueram al barri de Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera, al Districte de Ciutat Vella.