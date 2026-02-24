Les obres d'un hotel a Barcelona capgiren els coneixements de l'urbanisme de la ciutat romana

Una intervenció arqueològica realitzada durant les obres d’ampliació del Gran Hotel Barcino de Barcelona ha permès identificar una de les troballes més importants de les últimes dècades sobre la Barcelona romana. Al subsol de la Casa Requesens ha aparegut un paviment monumental de pedra de Montjuïc que pertany al fòrum de Barcino. La descoberta obliga a reinterpretar el que es creia fins ara sobre la ubicació i l’orientació del fòrum. Ara s’ha determinat que estava alineat amb el decumanus, en sentit mar-muntanya, fet que obliga a girar 90° la interpretació tradicional del traçat urbà.
El gir de 90° del fòrum és una constatació que la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona donen per bona i que esperen poder adaptar aviat la museografia de la ciutat. “Fins ara pensàvem que el fòrum romà de Barcelona anava travessant la zona del Palau de la Generalitat. Ara, amb la troballa constatem que es produeix un gir de 90° graus, i que el fòrum passa de ser paral·lel al mar a perpendicular”, ha explicat Xavier Maese, del Servei d’Arqueologia de Barcelona.
Com era habitual en les ciutats romanes, Barcino s’estructurava a partir de dos grans eixos viaris: el cardo, en sentit nord-sud, i el decumanus, en sentit est-oest, que articulaven tota la trama urbana. Fins ara s’havia assumit que el fòrum s’alineava amb el cardo. La nova documentació arqueològica indica que ho feia en paral·lel al decumanus.
"Una peça única"
L’element més destacat de la intervenció és un paviment de lloses de pedra de Montjuïc datat entre els anys 15 i 10 aC, coincidint amb el període de fundació de la colònia. El conjunt ocupa 42 metres quadrats i està format per grans blocs rectangulars disposats amb una precisió pròpia de les grans obres públiques romanes. Les lloses, que poden assolir fins a 149 cm de llarg i fins a 118 cm d’amplada, conserven un gruix considerable, d’entre 18 i 35 cm, que demostra la intenció de crear una superfície estable i monumental sobre un terreny natural irregular.
Fins ara no s’havia trobat a Barcelona cap enllosat d’aquestes característiques, ni per extensió ni per qualitat constructiva. "És una troballa única, tant per l’antiguitat com per la funció", ha assegurat Maese.
La zona d'esmorzar de l'hotel
Tot el cost d’aquesta excavació ha estat assumit per la cadena hotelera, el Gran Hotel Barcino (situat al carrer Hèrcules), els tècnics municipals han assessorat en tot el procés. La troballa arqueològica estarà tancada al públic, en tractar-se d’un edifici privat. L’hotel hi ubicarà la zona d’esmorzar. Això sí, puntualment s’oferiran visites guiades en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona.