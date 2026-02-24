El Govern passa de Renfe i Adif a FGC en una línia de Rodalies

És possible substituir Renfe per FGC a Catalunya? Aquesta és un dels elements que han tornat a aflorar arran de la crisi sense precedents de Rodalies. Malgrat que el Govern s'hi oposa, en cap cas ha paralitzat els processos per tal que l'empresa catalana assumeixi algunes línies. Després del tren de la Pobla, la següent serà la línia que uneix Lleida amb Terrassa passant per Manresa.
FGC explotarà el servei de Lleida a Terrassa
El consell executiu d'aquest dimarts ha servit per actualitzar l'acord de govern per actualitzar a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a prestar el servei de les línies RL3 (Lleida-Cervera) i RL4 (Lleida-Terrassa). La decisió suposa oficialitzar l'ampliació del servei fins a Terrassa, presa ja el 2024.
El servei de FGC -que ha de començar aquest 2026- consistirà en 14 circulacions diàries entre Lleida i Cervera, cinc de les quals fins a Terrassa, fet que millorarà la freqüència actual de la línia RL3 amb l’increment de tres circulacions.
D’altra banda, també s’ha acordat que Ferrocarrils assumeixi l’explotació de les 14 estacions de viatgers vinculades a les línies RL3 i RL4 -no inclou les compartides amb l'R4 entre Terrassa i Manresa-. En aquest sentit, s’autoritza FGC Rail a iniciar els tràmits necessaris amb Adif, com a ens titular d’aquestes estacions:
- Bell-lloc d’Urgell
- Mollerussa
- Golmés
- Castellnou de Seana
- Bellpuig
- Anglesola
- Tàrrega
- Cervera
- Sant Guim de Freixenet
- Sant Martí
- Sesgueioles
- Calaf
- Seguers-Sant Pere Sallavinera
- Aguilar de Segarra
- Rajadell
L’explotació de les estacions per part de Ferrocarrils implicarà, segons l'executiu, la realització de diferents treballs per tal de reformar-les i millorar-ne les funcionalitats, amb l’objectiu d'equiparar-les als estàndards de la línia Lleida-La Pobla de Segur (línies RL1 i RL2). En aquest sentit, les principals actuacions que s’hi duran a terme seran l’adequació d’instal·lacions i millora de la seguretat, la instal·lació d’equips i sistemes d’informació al viatger en temps real i equips de venda de bitllets, i els treballs de millora d’edificació o obra civil.
A banda de la línia entre Lleida, Manresa i Terrassa, FGC té previst assumir la nova llançadora entre Barcelona i l'aeroport del Prat. També explotarà el nou TramCamp, el tramvia que ha d'unir en una primera fase localitats costaneres com Cambrils, Salou i Vilaseca, mentre que en un futur també arribarà a Tarragona i Reus.