El Govern avisa que trencar amb Renfe suposaria «condemnar el país a no tenir trens»

La setmana parlamentària estarà, un cop més, marcada per Rodalies. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, afronta un viacrucis en forma d'interpel·lacions i mocions, que amb tota probabilitat la deixaran amb una nova reprovació i petició de dimissió sobre la taula pel caos ferroviari. Junts i ERC han posat el focus en els trens, però també en les diverses vagues i protestes dels darrers dies, amb els mestres en peu de guerra aquest mateix dimecres. En aquest sentit, els juntaires han tornat a posar sobre la taula la necessitat de trencar amb Renfe, d'acord amb l'informe jurídic encarregat per la formació, una mesura que el Govern descarta. "La proposta que fan condemnaria el país a no tenir trens", ha afirmat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que fa les funcions de president durant la baixa mèdica de Salvador Illa.
Davant les crítiques dels independentistes, Dalmau ha negat el diagnòstic "apocalíptic" i ha defensat la gestió del Govern i la voluntat d'avançar en l'autogovern. El conseller i la presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, se les han tingut per la situació ferroviària. Sales ha reclamat que l'executiu analitzi l'informe jurídic i rescindeixi el contracte amb Renfe i encarregui el servei a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). "Deixin d'estar al costat d'Espanya i posin-se al costat de Catalunya", ha exigit la dirigent independentista, que també ha instat ERC a no negociar res amb el Govern fins que no dimiteixi la consellera Paneque i el ministre Óscar Puente, i fins que no es faci un traspàs real i s'executin les inversions pendents. "No es pot anar a les manifestacions per Rodalies i després donar suport al Govern", ha assenyalat Sales.
Però ni ERC ni els Comuns deixaran de donar suport al Govern ni de negociar-hi qüestions concretes. Els de Jéssica Albiach, de fet, ja negocien els pressupostos. El conseller Dalmau ha insistit en la recepta per resoldre Rodalies: més inversions -el nou pla de Rodalies va en aquest sentit-, renovació de la flota de trens -els nous combois arribaran aquest any- i un canvi de gestió en forma d'un traspàs que "no té marxa enrere". "No hi ha una altra recepta i espero tenir el seu suport", ha dit. I, en aquest sentit, ha furgat en el "no" de Junts al nou finançament. "Per afrontar tots els reptes que tenim ens anirien bé els 4.700 milions del finançament", ha dit, i ha demanat als juntaires que hi donin suport al Congrés.
ERC reclama "plantar-se" davant l'Estat
El to amb els republicans ha estat un altre, si bé Josep Maria Jové ha acusat el Govern de "manca d'ambició i de mala gestió". El president del grup parlamentari d'ERC ha lamentat les "lliçons" dels socialistes durant l'etapa dels republicans a la Generalitat i ha assenyalat que els problemes s'expliquen per "la manca de sobirania" de Catalunya dins de l'estat espanyol. "Els límits de l'autogovern afecten la ciutadania", ha dit Jové, que ha lamentat que el Govern "faci de portaveu del PSOE". "L'únic camí possible per fer front als reptes i superar el col·lapse és la plena sobirania política i la independència", ha insistit el diputat, que ha reclamat al Govern que es "planti" davant l'Estat. Un horitzó que els socialistes no es plantegen.
De fet, la resposta del Govern ha anat en la línia d'insistir en la vocació d'autogovern i de reivindicar els acords amb ERC, que permeten avançar en l'horitzó nacional. Dalmau ha admès, també, que en la crisi de Rodalies "el Govern ha donat la cara fins i tot per coses que no són de la seva competència". Dalmau que dit que és així com el PSC entén l'exercici de l'autogovern, però és cert que provoca crítiques a les files republicanes per la sensació que la Generalitat fa d'escuder del PSOE. La darrera reprovació de Paneque, ara fa un any, s'explica en bona part per no plantar-se davant de Renfe i Adif. Ara, la consellera ha endurit el to davant dels incompliments i les negligències dels operadors ferroviaris espanyols.
També els Comuns s'han centrat en els trens, sobretot perquè és un dels eixos fonamentals de la negociació de pressupostos que han obert aquesta setmana amb el Govern. Més enllà de prohibir la compra especulativa d'habitatge -en els pròxims dies hi hauria d'haver un acord en aquest sentit-, la diputada ecosocialista ha reclamat garantir el dret a la mobilitat, i en aquest sentit ha dit que cal que la Generalitat "executi inversions" a Rodalies, es dobli la xarxa d'autobusos i s'avanci en el Pacte Nacional de Rodalies que busca el Govern. Dalmau ha compartit el diagnòstic, però no ha concretat com pensa fer-ho la Generalitat per executar inversions a la xarxa ferroviària.
Voluntat d'acord amb els docents
Mentre es desenvolupava la sessió de control, els docents fan vaga. La CUP ha recordat al Govern que Illa va dir al debat d'investidura que l'educació era una prioritat i que dialogaria amb els professionals. “A algú li ha crescut el nas de tanta mentida”, ha sentenciat Pilar Castillejo, presidenta del grup parlamentari anticapitalista. Per altra banda, la formació cupaire ha demanat a Parlon que “es calmi” i que deixi d'"atonyinar" professors. Dalmau ha dit compartir part del diagnòstic de la CUP sobre l'estat de l'educació, però ha assegurat que el Govern arribarà a un acord que satisfaci la comunitat educativa, però que sigui “responsable” i que es pugui complir. “Tenen un país que cau a trossos, sense serveis públics que funcionin i sense condicions dignes per a la ciutadania; aquesta és la prosperitat que defensa el PSC”, ha respost Castillejo, que ha advertit que “ni amb una amnistia a mitges ens normalitzaran”.
El PP furga en la "corrupció" a la Federació Catalana de Futbol
Potser la intervenció més imprevista del ple ha ocorregut entre el PP i el Govern. Alejandro Fernández, president parlamentari dels populars, ha demanat explicacions sobre els suposats casos de corrupció a la Federació Catalana de Futbol (FCF). El dirigent del PP ha dit que el Govern ha encobert aquestes teòriques males praxis, ha dit que l'entitat “no pot ser un xiringuito” i ha demanat a Dalmau que torni el futbol català a “l'exigència i la dignitat”. Un Dalmau que ha admès estar “una mica despistat” per la pregunta de Fernández l'ha instat a denunciar on toca si té proves de corrupció i l'ha contraatacat per una altra banda: “Després de convocar eleccions que han reforçat l'extrema dreta, vostè hauria de respondre si estarà a favor de l'aplicació de la llei de l'amnistia o a favor del català a Europa”. Barrejar futbol amb llengua i amnistia era possible.