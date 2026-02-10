El Govern preveu la reobertura total de Rodalies a principis de la setmana vinent

El Govern preveu l'obertura del sistema de Rodalies "en el seu conjunt" entre aquesta setmana i principis de la setmana vinent. Així ho ha detallat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, després de diverses setmanes de crisi i quan encara hi ha talls i limitacions de velocitat en diversos punts de la xarxa ferroviària. Paneque, conscient que ja hi ha hagut anuncis que no s'han complert, va evitar posar horitzons la setmana passada, però aquest dimarts ha tornat a posar un termini per recuperar una certa estabilització del servei. Mentre es treballa per resoldre aquesta crisi, la recepta del Govern es manté: més inversió, renovació dels trens, actuacions a les estacions, millora de la informació als usuaris i accelerar el traspàs.
"Preveiem la reobertura de tot el sistema al llarg d'aquesta setmana i principis de la setmana que ve, però mantenim tots els recursos addicionals per assegurar la mobilitat", ha explicat. És a dir, no es retiraran els plans alternatius de transport fins que es vegi que l'obertura de Rodalies es manté. El Govern creu que la feina feta aquests dies conjuntament amb Renfe i Adif, i l'acord amb els sindicats, ofereix "garanties" per dir que, ara sí, la xarxa es reobrirà de manera completa en els pròxims dies. Pel que fa a les limitacions de velocitat pels criteris de seguretat, ara hi ha 70 punts i la meitat s'haurien de resoldre durant aquesta setmana. La resta necessitaran més temps, però tots són compatibles amb el restabliment del servei comercial.
La consellera ha insistit que la xarxa ferroviària és segura i que les actuacions que s'estan fent ara són fruit de la voluntat de reforçar els criteris arran de l'accident de Gelida. "Sempre que el sistema ha estat obert hi havia certificat de seguretat d'Adif", ha indicat. Ara bé, la situació actual recomana un "reforç" de la seguretat que es mantindrà, i per això es va tancar un acord entre Adif, Renfe i els maquinistes per fer marxes conjuntes arreu de la xarxa ferroviària per validar que és segura. En aquest sentit, Paneque ha celebrat l'acord amb els sindicats que ha impedit aixecar la convocatòria de vaga. Ara bé, la consellera ha tornat a denunciar que no es van complir els serveis mínims. "Renfe haurà de valorar quines accions vol fer", ha apuntat.
Servei al 80% després de la vaga
El servei de Rodalies funciona aquest dimarts al matí amb el 80% de l'oferta programada, segons ha detallat Paneque. Renfe assegura que, "derivat de la desconvocatòria de vaga", s'estan produint "afectacions" a l'inici del servei a totes les línies. De fet, hi ha hagut supressions d'alguns trens i la incidència es nota especialment a l'R1, l'R4 i l'R2 sud, que és la que acumula més retards. Els sindicats majoritaris del sector ferroviari van desconvocar la vaga prevista per dimarts i dimecres, després d'arribar a un acord amb el Ministeri de Transports. D'altra banda, Rodalies continua funcionant amb trams tallats que es cobreixen amb autobusos per carretera. Això passa a l'R15, l'R4, l'RL4, l'R7, l'R8 i l'R3.