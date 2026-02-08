Els socis d'Illa, davant l'última gran palanca negociadora

Si el Govern no aconsegueix aprovar els pressupostos en els pròxims mesos, Salvador Illa s'abocarà a repetir el patró de Pedro Sánchez en una legislatura de pròrrogues dels comptes. A partir de l'any vinent, 2027, comença un nou cicle electoral, amb comicis municipals i al Congrés, i el clima farà encara més difícil asseure els socis a negociar, en ple context electoral. El 2028 ja serà any d'eleccions al Parlament i no és habitual que els grups concedeixin a l'executiu la victòria de tenir pressupostos just abans de convocar els ciutadans a les urnes. En la política catalana -també l'espanyola- les pròrrogues pressupostàries s'han convertit en una estranya normalitat, per això Illa se la juga en els pròxims mesos i els seus socis, ERC i els Comuns, esgoten la que molt probablement serà l'última gran palanca negociadora.
El Govern ha aconseguit asseure a la taula els Comuns per començar a negociar. La primera reunió serà la setmana vinent, previsiblement abans del ple del Parlament, i el partit de Jéssica Albiach ha posat les cartes sobre la taula. Si Illa aspira a tenir pressupostos -i començar a reconstruir el relat de la bona gestió en ple caos de Rodalies- haurà d'accelerar per posar més diners en habitatge i prohibir, en un termini de sis mesos, la compra especulativa de pisos, una mesura ambiciosa que tot apunta que rebrà l'aval dels experts consultats pel Departament de Territori. El ritme de les converses, apunten els Comuns, dependrà de la voluntat de cedir que tingui el Govern, que fins ara ha donat mostres d'apostar seriosament per l'habitatge tot i que les sancions als especuladors han costat més d'un any, i encara s'està pendent de publicar el registre de grans tenidors.
Mentrestant, el Departament d'Economia busca "garanties" de la mà de Madrid per obrir negociacions amb ERC. Ni els d'Oriol Junqueras volen concretar quin "gest" estarien disposats a acceptar ni el Govern va més enllà de dir que s'està "avançant". La sensació és que moure el Ministeri d'Hisenda no és senzill. Aquest febrer, ERC té l'oportunitat de portar al Congrés una proposició de llei per habilitar la Generalitat a recaptar l'IRPF, però el PSOE no ho veu clar. Els republicans ja han cedit en el calendari i la recaptació de l'IRPF no arribarà, si és que arriba, fins més enllà del 2028, però volen avançar en els canvis legals que permetin la delegació de l'impost a l'administració catalana. El Govern no amaga que vol gestionar tots els impostos, i per això enforteix l'Agència Tributària de Catalunya, però també recorda que els progressos estan limitats si no s'obté l'aval legal.
Hisenda, que treballa en l'àmbit tècnic per convertir el nou model de finançament en una reforma legal, accepta avançar cap a una gestió "en xarxa" dels impostos. Un pas "important", com defensa la consellera Alícia Romero, però insuficient per ERC, que va pactar amb el PSC -i va rebre l'aval del PSOE- la gestió integral de tots els impostos, començant per l'IRPF, que és el més important. "S'han de moure", assenyalaven fa uns dies dirigents d'ERC. La pilota, diuen, és a la teulada del Govern, que presumeix de tenir bona entrada a la Moncloa i apareix com el principal puntal territorial de Sánchez. Després d'Extremadura, les eleccions a l'Aragó demostraran de nou la fragilitat del PSOE, a l'espera del mapa que acabin de dibuixar les eleccions de Castella i Lleó i Andalusia.
Una finestra d'oportunitat
Els Comuns tenen clar que si hi ha d'haver pressupostos aquesta legislatura "serà ara o no serà". L'any que ve ja comença el cicle electoral, amb eleccions municipals i espanyoles, que tot apunta que deixaran canvis importants. Les negociacions es complicaran encara més enmig de precampanyes, campanyes i negociacions postelectorals. I les cessions de Sánchez també seran més cares en un context electoral. En aquesta situació, Illa té una finestra d'oportunitat i els socis una palanca negociadora important, perquè a ningú se li escapa que si el Govern pot aprovar uns pressupostos podrà sobreviure la resta de la legislatura amb pròrrogues i suplements de crèdit, mentre que aguantar amb uns pressupostos del Govern anterior és políticament més complicat de sostenir. En les pròximes setmanes es resoldrà la incògnita.