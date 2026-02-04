El Govern pressiona ERC per tenir pressupostos abans del 31 de març

El Govern vol tenir aprovats els pressupostos per al 2026 abans del 31 de març. Aquest és el missatge que ha enviat aquest dimecres la consellera d'Economia, Alícia Romero, en una entrevista al programa Els Matins de TV3, just l'endemà que els Comuns s'obrissin a negociar els comptes en plena crisi de Rodalies. El problema per a l'executiu és que cal convèncer ERC, l'altra pota que sustenta el gabinet de Salvador Illa al Parlament, i que encara no hi ha un acord a Madrid per tal que es desencalli la recaptació de l'IRPF per part de la Generalitat. En una entrevista al programa El Matí de Catalunya Ràdio, Oriol Junqueras ha insistit que cal trobar ja una "solució" més enllà de la "bona voluntat".
"Necessitem cobertura i modificar lleis per gestionar l'IRPF, i també preparar l'instrument per recaptar-lo, que avui no està preparat. Necessitem com a mínim dos anys. Estem treballant perquè ERC s'incorpori a la negociació", ha remarcat Romero, en referència a les converses que hi ha a Madrid per tal que tiri endavant la proposició de llei impulsada pels republicans en la línia de recaptar el principal impost que finança les institucions públiques. Junqueras ha defensat que el PSC prefereix un acord per desbloquejar aquesta qüestió, perquè "no té costos", però que hi ha membres del PSOE que pensen exactament el contrari. María Jesús Montero, ministra d'Hisenda, té la clau per avançar.
La carpeta de l'IRPF s'ha de desencallar com a molt tard en la primera quinzena de febrer, una data que, en cas que hi hagi una entesa, pot ser compatible amb el calendari que projecta el Govern a l'hora d'aprovar pressupostos. Encara estan vigents els que va aprovar el president Pere Aragonès, gràcies al suport del PSC, en els primers compassos del 2023. Des d'aquell moment, malgrat que Illa s'hi va comprometre, ni tan sols s'han presentat públicament. La presentació pública del nou model de finançament, pactat entre Pedro Sánchez i Junqueras a la Moncloa, va servir per aplanar el terreny, però la qüestió de l'IRPF és cabdal per a ERC, com reiteren sempre que poden els republicans.
La crisi oberta a Rodalies tampoc ha ajudat a fer avançar les converses pels pressupostos catalans, tenint en compte que Junqueras ha demanat la dimissió de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, per la gestió del desgavell ferroviari de les últimes dues setmanes. "Algú ha d'assumir responsabilitats polítiques", ha reiterat el president d'ERC aquest matí a Catalunya Ràdio. En el proper ple del Parlament es veurà una altra vegada la pressió sobre el Govern per tal que dimiteixi Paneque, consellera clau aquesta legislatura perquè també està implicada en la negociació del traspàs de Rodalies. Aquesta era una altra de les exigències d'ERC, que el va pactar per investir Sánchez el 2023.
I amb els Comuns? Han necessitat una primera onada de multes per incomplir la llei d'habitatge per accedir a negociar. El Departament d'Economia els va traslladar dimarts al matí l'obertura de tretze expedients sancionadors, per valor de 120.000 euros, que han impulsat entre l'Agència Catalana de Consum i l'Agència Catalana d'Habitatge, gràcies també a la feina feta pels inspectors. La sensació al partit de Jéssica Albiach és que el Govern ha anat arrossegant els peus en aquesta qüestió i que és gràcies a ells que s'han acabat posant multes. No volen que siguin les últimes, i de fet hi ha més expedients oberts que continuaran la seva tramitació a l'espera de determinar si acaben en sanció.