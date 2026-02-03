La negociació pressupostària s'obre pas enmig de la pitjor crisi de Rodalies

No tot són males notícies per al Govern. La crisi sense precedents a Rodalies no ha estat obstacle perquè l'executiu pugui començar a negociar els pressupostos. Els Comuns han donat el "sí" aquest dimarts gràcies a les multes als especuladors de l'habitatge, una de les condicions que posava el partit de Jéssica Albiach per obrir converses. Ara, tots els esforços del Departament d'Economia se centren a oferir "garanties" a ERC perquè també es moguin cap a la taula de negociació. Els republicans demanen "gestos" als socialistes per avançar en la recaptació de l'IRPF, una de les carpetes vinculades a la negociació del finançament. Sense això, els d'Oriol Junqueras no s'asseuran a parlar de pressupostos, com ja han dit en públic i en privat. "S'han de moure", apunten fonts republicanes.
Des de bon principi, tant el Govern com els seus socis d'investidura han mirat d'aïllar els pressupostos de la crisi de mobilitat que pateix el país, i que no té horitzó clar de resolució. ERC i els Comuns han estat crítics amb la gestió feta fins ara, sobretot del Departament de Territori. Els republicans han demanat fins i tot la dimissió de Sílvia Paneque, un extrem al qual no han arribat els Comuns, que sí que qüestionen la dimensió de la superconselleria que comanda Paneque. "Quan es resolgui la crisi demanarem responsabilitats", ha dit aquest dimarts Albiach. Tot apunta que la consellera de Territori sortirà reprovada del Parlament en els pròxims dies. Però tot això no és obstacle per obrir converses per la principal llei de l'any polític, els pressupostos, que l'executiu de Salvador Illa encara no ha estat capaç d'aprovar. Els últims són de Pere Aragonès, de l'any 2023 -aprovats gràcies al PSC-, i des d'aleshores s'han anat encadenant pròrrogues.
Els Comuns han necessitat una primera onada de multes per incomplir la llei d'habitatge per accedir a negociar. El Departament d'Economia els ha traslladat aquest matí en una reunió a Palau l'obertura de tretze expedients sancionadors, per valor de 120.000 euros, que han impulsat entre l'Agència Catalana de Consum i l'Agència Catalana d'Habitatge, gràcies també a la feina feta pels inspectors (negociats també pels Comuns per fer complir la llei). La sensació al partit d'Albiach és que el Govern ha anat arrossegant els peus en aquesta qüestió i que és gràcies a ells que s'han acabat posant multes. No volen que siguin les últimes, i de fet hi ha més expedients oberts que continuaran la seva tramitació a l'espera de determinar si acaben en sanció o arxivats.
A ningú se li escapa que obrir la negociació pressupostària, encara que sigui amb un dels dos partits que van investir Illa, és un pas important per al Govern, més encara després de dues setmanes de caos ferroviari. Els d'Albiach, però, han advertit que l'èxit de la negociació no està garantit i que el Govern haurà de suar. Les converses començaran la setmana vinent. "El resultat final dependrà del compromís del Govern per ajudar la gent a fer front al cost de la vida i garantir que l'habitatge és un dret i no una mercaderia", ha apuntat la líder del partit al Parlament. La comissió executiva del partit fixarà ara les condicions de la negociació, que passaran per Rodalies, habitatge i serveis públics essencials. L'horitzó a Palau continua sent el de tenir nous comptes el primer trimestre.
Convèncer ERC (passant per Madrid)
El calendari és molt ajustat, perquè encara cal convèncer l'altre soci, que exigeix gestos en un àmbit que no depèn exclusivament de la Generalitat. El Govern s'ha compromès diverses vegades amb ERC perquè Catalunya pugui recaptar els impostos, començant per l'IRPF i s'ha mogut per muscular l'Agència Tributària de Catalunya, però per poder avançar cal l'habilitació legal, i això passa per Madrid. "Ho estem treballant amb el govern d'Espanya, que ha de donar la via i fer les modificacions legals al Congrés", ha explicat la consellera d'Economia, Alícia Romero. Més enllà d'això, hermetisme a Economia, habitual quan cal buscar la quadratura del cercle. Ni a la conselleria concreten quines "garanties" poden oferir, ni tampoc els republicans especifiquen quin "gest" acceptarien per asseure's a parlar.
Ara bé, l'hemeroteca està farcida de declaracions de membres del Govern -la portaveu, avui mateix- ratificant els acords d'investidura, especialment pel que fa al finançament i a la recaptació dels impostos, una carpeta que genera reticències a l'Estat. A això s'agafa ERC per insistir que és responsabilitat dels socialistes -aquí i allà- de complir i generar les condicions per poder obrir converses sobre els pressupostos. Aquest mateix febrer s'obre una finestra d'oportunitat a la cambra espanyola i ERC pot presentar la proposició de llei per habilitar la Generalitat a recaptar l'IRPF, un bon moment perquè el PSOE es posicioni. Sigui com sigui, les negociacions -o els moviments per obrir-les- transcorreran enmig d'una crisi de Rodalies que, de moment, no impedeix començar a parlar de pressupostos.