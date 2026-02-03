El Govern i els Comuns anuncien les primeres multes per frau en la llei d'habitatge

El Govern i els Comuns han anunciat aquest dimarts les primeres multes per als especuladors de l'habitatge. Aquest era un pas imprescindible per als de Jéssica Albiach, que consideren que es donen les condicions per començar a negociar els pressupostos de la Generalitat. Les reunions començaran la setmana vinent, però aquest dijous hi haurà executiva extraordinària dels Comuns per definir els eixos de la negociació, que passaran per Rodalies, habitatge i serveis públics essencials. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha celebrat la decisió, però l'èxit de les converses, ha dit Albiach, no està garantit i dependrà del "compromís i l'ambició" de la Generalitat per ajudar a "fer front al cost de la vida". Les mirades es traslladen ara a ERC, que ha dit que no negociarà fins que es desbloquegi la recaptació de l'IRPF al Congrés.
L'equip dels Comuns s'ha reunit amb el Departament d'Economia per fer balanç del compliment dels acords pel tercer suplement de crèdit. En matèria d'educació i de salut, els d'Albiach consideren que s'han fet passos rellevants, però el més important és que s'han començat a posar les primeres multes per incomplir la llei d'habitatge. Segons ha informat el Govern, s'han obert 13 expedients sancionadors per incompliments en el topall del lloguer (set via Agència Catalana de Consum; sis via Agència Catalana de l'Habitatge), que surten de l'activitat dels inspectors i també s'han obert d'ofici per part de les agències competents. En total, sumen 120.000 euros en multes, que afecten persones jurídiques, és a dir, immobiliàries, no pas persones concretes.
En el cas de Consum, s'han detectat tres infraccions greus, i dues ja s'han sancionat amb un import total de 27.000 euros. En un cas per apujar el lloguer sense justificar-ho i, en l'altre, per signar com a administrador de finques col·legiat sense estar-ho. La tercera podria arribar als 25.000 euros per no incloure l'índex de referència ni l'etiqueta d'eficiència energètica. Quatre expedients més corresponen a infraccions lleus per no informar de l'índex de preus en anuncis d'habitatge situats en zones de mercat tens. Una de les sancions imposades que ja s'ha pagat ha estat de 1.750 euros i les altres tres poden arribar als 10.000 euros. En el cas d'Habitatge, hi ha dos expedients amb sanció de 30.000 euros, dos de 3.000 euros i 2 més que estan pendents de determinar.
Segons ha detallat Albiach, hi ha un segon paquet de sancions -el Govern ho rebaixa a "diligències prèvies"- que hauria d'arribar en les pròximes setmanes: n'hi ha 55 en tramitació des de Consum (que podrien arribar a 500.000 euros) i 77 en tramitació des de Territori. A banda, s'han arxivat 26 expedients més, perquè no implicaven incompliments de la llei. El règim sancionador estableix que les infraccions poden derviar en multes d'entre 3.000 i 90.000 euros. "Les sancions són un bon punt de partida, però el Govern ha d'intensificar la revisió i obertura de tots els expedients, ser contundent en les sancions perquè tinguin efecte dissuasiu, i dirigir la mirada a les plataformes", ha reclamat Albiach.
Fa un any que es va aprovar el règim sancionador de la llei d'habitatge i les primeres sancions no arriben fins ara. El Govern ha mirat de treballar sempre amb plena seguretat jurídica, per evitar l'escenari d'una sanció tombada als tribunals. "Sense els Comuns no hi hauria hagut multes", ha assenyalat Albiach, que considera que l'executiu ha arribat arrossegant els peus a castigar els incompliments en habitatge. Encara falta per resoldre el registre de grans tenidors, encallat en la tramitació interna del Govern, i que s'hauria de concretar en les pròximes setmanes o mesos abans de l'aprovació al consell executiu.
En tot cas, ara sí que es donen les condicions per començar a negociar pressupostos, enmig de la pitjor crisi de Rodalies dels últims temps. "El Govern està fracassant en Rodalies, esperem que no fracassi amb els pressupostos", ha dit la dirigent dels Comuns, que ha evitat reclamar "responsabilitats" sobre la gestió dels trens fins que hagi passat la crisi. Al Parlament, Albiach va qüestionar la setmana passada el "macrodepartament" de Sílvia Paneque, que controla diverses carpetes sensibles com habitatge, energia i, sobretot, Rodalies.
La consellera Romero ha celebrat que els Comuns s'hagin obert a negociar i ha qualificat aquest pas de "molt bona notícia". L'objectiu del Govern continua sent aprovar els comptes el primer trimestre de 2026, escenari complicant tenint en compte que encara cal asseure a la taula ERC. Romero ha dit que confia poder oferir les "garanties" que reclamen els republicans pel que fa a la recaptació de l'IRPF, una carpeta que s'ha de desencallar al Congrés. La consellera també ha dit que el reforç de la mobilitat serà un dels elements "clau" que hauran d'incorporar els nous pressupostos.