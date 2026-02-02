El PSC creu que la crisi de Rodalies "no és incompatible" amb la negociació dels pressupostos. En una roda de premsa a la seu del partit aquest dilluns, la portaveu socialista, Lluïsa Moret, ha assegurat que el Govern "està buscant solucions i fent la feina per garantir que el servei funcioni" i que això "no ha d'impedir" que es mantinguin els espais de negociació amb els socis d'investidura per a "facilitar nous acords". Preguntada per la manifestació convocada per usuaris de tren aquest dissabte, Moret ha dit que "respecten" totes les reivindicacions, però que el PSC no hi assistirà. També ha apuntat que espera que Junts participi de l'acord de país per Rodalies anunciat la setmana passada pel conseller de la Presidència, Albert Dalmau.\r\n