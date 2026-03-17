Atenció 24 hores i gairebé 10.000 euros al mes: les claus de la nova llei ELA a Catalunya

A partir d'aquest dimecres entrarà en vigor la nova llei ELA. El Consell Executiu ha aprovat aquest matí el decret per començar a desplegar la nova normativa estatal, la qual disposa d'ajudes per als afectats per la malaltia, als seus familiars i als seus cuidadors. Un cop aprovat el decret, tal com ja va avançar el president Salvador Illa al Parlament el dimecres de la setmana passada, a partir de demà ja es podran sol·licitar els ajuts. "És un desplegament important per dues-centes persones", ha asseverat aquest matí la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, en roda de premsa.
Catalunya és una de les autonomies pioneres a l'hora de començar a desplegar aquesta nova normativa. De fet, a hores d'ara, només s'aplica al País Valencià i a la Rioja. A partir de demà la llei també es començarà a desplegar a Catalunya. Amb el decret aprovat pel Govern, els afectats per la malaltia i els seus familiars i cuidadors ja podran demanar el reconeixement de l'anomenat grau III+ de dependència, el més elevat i l'únic que es pot beneficiar directament de les prestacions de la llei ELA. El Govern té el compromís de resoldre la tramitació d'aquest grau en tres mesos. La portaveu ha agraït el suport dels grups parlamentaris i s'ha mostrat convençuda que la iniciativa compta amb un ampli suport de la societat. “És un treball de dignificació”, ha dit.
Qui es pot acollir a les prestacions?
Amb el desplegament de la normativa, es poden acollir a les prestacions de la nova llei ELA les persones diagnosticades amb ELA en una fase avançada de la malaltia. També podran fer-ho aquelles amb malalties de neurona motora neurodegenerativa diferents de l'ELA, encefalopaties espongiformes transmissibles, infart cerebral i atròfia muscular espinal tipus I i II. Per valorar cada sol·licitud, un gestor referent de cada cas avaluarà les necessitats clíniques i les cures requerides. Els gestors de casos seran professionals que dependran del Departament de Drets Socials i tindran un perfil polivalent. Tal com ha deixat clar la portaveu del Govern, els criteris per rebre els ajuts de la llei ELA no es tindrà en compte la situació econòmica del sol·licitant.
Les ajudes econòmiques
La prestació prevista a la llei preveu un màxim de 9.859 euros mensual, la meitat assumida pel govern espanyol i, la resta, el govern català. “És una ajuda que busca atendre els costos de les atencions que superen amb escreix la capacitat econòmica de la majoria dels afectats”, ha indicat Paneque. El decret inclou un complement extraordinari de fins a 4.929,5€ per cobrir la diferència entre la prestació prevista i el cost real d’un servei d’atenció continuada durant tota la setmana. D'acord amb les dades de Drets Socials, el cost mitjà estimat del servei a Catalunya en casos així se situa entre els 14.000 i els 15.000 euros. D'aquesta manera, amb el complement autonòmic es cobreix tot el cost de les despeses mensuals que suposen aquests casos més extrems en què les persones han de fer ús de ventilació mecànica invasiva i necessiten tenir algú al costat les 24 h.
Catalunya, amb la normativa desplegada, a banda de situar-se al capdavant de l'estat espanyol, també se situa al capdavant d'Europa, ja que la llei ELA espanyola és la primera aprovada en un país europeu, i una de les primeres impulsades al món. Altres països com França o Alemanya tenen altres mecanismes similars per determinar els graus de dependència dels pacients, però les seves legislacions no inclouen el grau III+, tal com sí que fixa la normativa espanyola.