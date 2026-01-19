Junqueras insta el PSOE a desencallar l'IRPF o votar a favor de la proposta d'ERC al Congrés

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha instat el PSOE a "habilitar un camí" o "mecanisme" per desencallar que Catalunya pugui recaptar el 100% de l'IRPF. "Si no ho fa, nosaltres tenim una proposta al Congrés i allà haurà de demostrar on arriba el seu compromís votant-la a favor", ha dit en una entrevista a TV3. Junqueras apunta que, per exemple, pot ser una modificació de la LOFCA per habilitar l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) a recaptar l'IRPF. D'altra banda, ha avisat que introduir el "cost de la vida" al nou finançament "pot distorsionar molt i perjudicar Catalunya". I ha qüestionat que ERC hagi de fer una consulta interna sobre l'acord que ell mateix va rubricar amb el president espanyol, Pedro Sánchez, sobre el finançament.\r\n