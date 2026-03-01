Helena Solà, candidata de Foc Nou a la presidència d'ERC, estripa el carnet del partit

La candidata de Foc Nou a la presidència d'ERC, Helena Solà, ha anunciat aquest diumenge que trenca el carnet del partit per discrepància amb la direcció d'Oriol Junqueras. En un extrens fil a "X", Solà ha dit que pren la decisió per "coherència política i dignitat personal" després de més de 20 anys de militància.\r\n\r\n\r\n\r\nFins aquí. Fins aquí arriba la meva vinculació amb Esquerra Republicana. Per coherència política i per dignitat personal. És una decisió dolorosa, però profundament meditada. Ja no puc formar part d’aquest projecte. 1/\r\n— Helena Solà i Tàrraga (@helenasola) March 1, 2026\r\n\r\n\r\nSegons Solà, ERC ha perdut el rumb i el projecte, i critica tant la investidura de Salvador Illa com un possible suport als seus pressupostos, que interpreta com una "renúncia". També assegura que s'ha "desdibuixat" l'eix nacional, que hi ha un "dèficit de lideratge" i que hi ha una "excessiva i cronificada professionalització de la política".\r\n