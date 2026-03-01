01 de març de 2026

Política

Helena Solà, candidata de Foc Nou a la presidència d'ERC, estripa el carnet del partit

Publicat el 01 de març de 2026 a les 13:20

La candidata de Foc Nou a la presidència d'ERC, Helena Solà, ha anunciat aquest diumenge que trenca el carnet del partit per discrepància amb la direcció d'Oriol Junqueras. En un extrens fil a "X", Solà ha dit que pren la decisió per "coherència política i dignitat personal" després de més de 20 anys de militància.

Segons Solà, ERC ha perdut el rumb i el projecte, i critica tant la investidura de Salvador Illa com un possible suport als seus pressupostos, que interpreta com una "renúncia". També assegura que s'ha "desdibuixat" l'eix nacional, que hi ha un "dèficit de lideratge" i que hi ha una "excessiva i cronificada professionalització de la política".

