El Govern eleva el to contra Transports, Renfe i Adif: «No es pot permetre aquesta situació durant més temps»

El Govern eleva el to contra el Ministeri de Transports per un caos a Rodalies que no té horitzó de solució. Després del "vot de confiança" de la setmana passada -s'apuntava a una "normalització" aquest dilluns, que no s'ha complert-, la portaveu i consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha advertit el govern espanyol que "la situació s'ha de resoldre" i ha reclamat més implicació de tots els actors per "accelerar" els treballs tècnics per recuperar la mobilitat a Catalunya. "No es pot permetre aquesta situació durant més temps", ha afirmat Paneque. I així s'ha traslladat al Ministeri que comanda Óscar Puente, que encara no ha trepitjat Catalunya des que va esclatar la crisi fa dues setmanes, una absència que el Govern justifica per l'eina que té a Madrid. "Tothom té la seva part de responsabilitat", ha deixat clar.
Una primera mesura que reclama el Govern és que el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, s'estableixi a Catalunya fins que es recuperi la normalitat. Santano és l'home que el Ministeri ha enviat a Catalunya per mirar de quadrar els operadors, Renfe i Adif. "He de donar coherència a la feina que s'està fent en matèria de seguretat amb Renfe i Adif", ha dit la portaveu, que ha admès que cal més coordinació. En les pròximes hores s'hauria d'iniciar aquesta línia de treball, i ha insistit que és "responsabilitat" de Renfe, Adif i el Ministeri de Transports de restablir el servei. "Exigim la represa amb les condicions de seguretat pactades com més aviat millor, la situació no pot continuar així i s'ha de resoldre", ha dit.
La consellera ha constatat que la crisi d'aquests dies ha fet evident que la situació de Rodalies és "lamentable" i "molt pitjor" del que esperaven. "Sabíem que hi havia una acumulació de dèficit d'inversions a la xarxa, però aquests dies hem vist una manca de manteniment preventiu flagrant, amb punts que requereixen actuacions immediates", ha afirmat Paneque. Aquesta feina era responsabilitat d'Adif, que ara ha desplegat equips per actuar sobre la xarxa. Hi ha hagut desídia? "No hi ha hagut inversions", ha sentenciat la consellera.
En aquesta situació, Paneque s'ha refermat en la necessitat del traspàs per tenir una governança "des de la proximitat", tenir "més informació" i "millorar" l'operativa del dia a dia. "És l'únic camí possible", ha dit, i s'ha conjurat a "accelerar-lo" mentre es fan més inversions i es posen nous trens. Aturar el traspàs o portar Renfe i Adif als tribunals, ha dit, "no millora la situació". En aquest sentit, ha dit que els treballs per al traspàs de l'R1 continuen i que es manté l'objectiu de culminar-lo aquest any.
Sense data de retorn
No hi ha una data de retorn a la normalitat. Paneque ha evitat cometre l'error de la setmana passada d'anunciar una represa -d'acord amb la informació que traslladen Renfe i Adif- que no s'ha donat, i per això no ha posat un horitzó concret. "Amb les informacions que teníem la setmana passada es preveia una represa que no s'ha donat", ha dit. Per què? "Les obres han tingut alguns elements imprevistos i noves informacions posteriors", ha justificat la consellera. De fet, ha evitat parla de "normalitat" i ja s'utilitza el terme "estabilització" i "represa progressiva del servei". Sense posar dates, ha exigit al Ministeri de Transports, a Renfe i Adif, i també als maquinistes, que facin la feina que toca per "recuperar els trams com més aviat millor". Mentre això no passa, el Govern preveu mantenir mesures com la gratuïtat del servei i la contractació de 230 autobusos (que ara ho paga el Govern, però que a la llarga ho hauria de pagar el Ministeri de Transports).
Paneque ha assenyalat que la crisi no té a veure amb la dimensió de la seva conselleria, sinó en la manca d'inversió de molts anys, en un moment en què es comença a posar en dubte el "macrodepartament" que va crear Salvador Illa a l'inici de la legislatura. "Treballo perquè ningú més es trobi el que m'he trobat jo", ha apuntat. Es tracta, ha dit, d'una tempesta perfecta entre manca d'inversió històrica, infraestructura en mal estat, afectacions climàtiques i uns maquinistes en una situació concreta per la mort d'un company. Malgrat tot, el missatge del Govern és que la situació s'ha de resoldre sense demora.
Més "responsabilitats" a Adif
La consellera de Territori ha dit que el Govern "entén" els criteris de seguretat i "l'estat anímic" dels maquinistes, però ha advertit que la situació "no pot continuar" i "s'ha d'acabar" la crisi que arrossega el servei ferroviari des de l'accident a Gelida. Paneque ha evitat entrar al cos a cos, preguntada per si hi ha una certa insubordinació en contra del traspàs de Rodalies, però ha recordat que s'han signat uns protocols extraordinaris per acreditar la seguretat. "Entenem que quan això se certifica, es pot operar", ha dit, i ha insistit que aquesta feina es faci de manera ràpida.
"Exigim als diferents actors que recuperin la millor mobilitat possible a Catalunya", ha dit la portaveu, que també ha traslladat suport i empatia cap als usuaris que pateixen les deficiències del servei. Per ara, no hi ha novetats en els expedients informatius a Renfe i Adif pel caos dels darrers dies. En la caiguda del centre de control d'aquest dimarts -la segona en pocs dies-, el Govern ha demanat més "responsabilitats" a Adif. "Demanem solucions i represa del servei", ha insistit.
Paneque ha constatat que el problema "ve de lluny" i és fruit d'una manca d'inversions històrica. En aquest sentit, ha dit que cal seguir l'actual camí de prioritzar els diners a Rodalies, sobretot per arreglar la infraestructura i mantenir-la en bones condicions, mentre s'avança en un traspàs que s'ha fet més necessari que mai. La crisi d'aquests dies ha fet evident que Adif -responsable de la infraestructura- no ha fet la feina de manteniment preventiu. Ara, amb la sensibilitat dels maquinistes a flor de pell per la mort d'un company i en pla traspàs de Rodalies, han començat a aflorar punts crítics on cal actuar de manera urgent, i això entorpeix la recuperació de la normalitat ferroviària. "Calen aquests treballs, però demanem que s'accelerin i s'acrediti la seguretat per posar el sistema com més aviat millor", ha dit la portaveu.