La caiguda de Vox permet al PP retallar distàncies amb Sánchez, segons el CIS

Canvis de rellevància en el baròmetre del Centre d'Estudis Sociològics (CIS) d'aquest març. Pedro Sánchez no rendibilitza el xoc amb Donald Trump per la guerra al Pròxim Orient i es deixa vuit dècimes. Per contra, el PP, tot i que només repunta quatre dècimes, li retalla distàncies respecte l'anterior baròmetre. Ara bé, qui pateix una forta caiguda és Vox, que es deixa fins a dos punts percentuals respecte l'estimació del mes de febrer. Així doncs, malgrat la lleugera caiguda del PSOE, el bloc de dretes és una mica més dèbil que els últims mesos, sempre segons el CIS.
Els socialistes continuarien guanyant les eleccions espanyoles amb el 31,8% dels vots (-0,8% respecte al CIS del febrer) mentre que els d'Alberto Núñez Feijóo es consoliden en la segona posició amb el 23,3% dels vots (+0,4%). El tercer lloc també continuaria sent per als de Santiago Abascal però amb una forta caiguda que els deixaria en un 16,6% dels vots (-2,3%). Les crisis internes, els bloquejos autonòmics dels governs del PP i la posició internacional podrien estar castigant l'extrema dreta. Per altra banda, a l'esquerra del PSOE, tampoc en el seu millor moment, Sumar es manté amb un 71,% dels vots (+0,1%) i Podem pateix una caiguda pronunciada amb un 2,9% dels vots (-1%).
Pel que fa als partits nacionalistes, ERC se situa amb el 2,4% dels vots, només es deixa una dècima respecte al baròmetre del febrer i es manté per sobre dels dos punts percentuals des de fa mesos. Per contra, el CIS només dona un 0,6% dels vots a Junts, la xifra més baixa dels registres oferts en els últims mesos. Tancarien l'arc parlamentari el BNG amb l'1,7% dels suports i un augment destacable, Bildu amb l'1,1% dels vots i el PNB amb el 0,5% dels suports. L'últim partit estatal que recull el CIS és S'ha Acabat la Festa d'Alvise Pérez, que recolliria el 2,1% dels supors i es deixaria tres dècimes respecte l'anterior baròmetre.
Creix la preferència de Sánchez com a president
El baròmetre es va fer amb 4.000 entrevistes entre el 2 i el 6 de març, i recull l'impacte de la guerra al Pròxim Orient i la resposta de Sánchez. El president espanyol se situa com el líder referit per ocupar la Moncloa, amb el 40,3% de les respostes, gairebé 15 punts més que en el darrer baròmetre. A la dreta hi ha sorpasso: Feijóo recupera la segona posició amb un 15,4% i Abascal cau a la tercera amb un 14,8%. El portaveu d'ERC a Madrid, Gabriel Rufián, es torna a situar en quarta posició amb el 9,1% de les respostes, doblant la xifra del baròmetre de febrer (4,2%). Seguit hi ha Yolanda Díaz (4,6%) que passa per davant de l'alcaldessa de Madrid Isabel Díaz Ayuso (4,5%).
Pel que fa a la nota que els ciutadans atorguen als líders polítics, cap aprova. El més ben puntuat és Sánchez amb un 3,9, seguit d'Abascal, que rep un 3,8 i de Feijóo i Díaz, que empaten amb un 3,7. Per altra banda, l'habitatge es manté com a principal problema entre els ciutadans amb un 43,5% de les respostes, seguit de la crisi i els problemes econòmics, que ocupen la segona posició amb un 22,5% dels vots. El segueixen els problemes relacionats amb la qualitat laboral amb un 18,5% i "el govern i els partits polítics concrets", que ocupa la quarta posició amb un 15,4%.