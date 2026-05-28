Atents al PNB

El PNB ha donat el primer pas per tornar-ho a fer. Té quelcom de morbós constatar cada cert temps que la brúixola moral espanyola sigui aquest partit perifèric que no demana la independència per al País Basc, senzillament perquè de facto ja la té en allò que és important. Avantatges de ser un país realment petit i no perquè ho digui cap cançó.
Mentre el PNB ja comença a virar (i els seus viratges haurien de ser tan atesos com els que fa cert diari català), el principal beneficiari del moviment, el PP, no es manifesta gaire, per molt que gesticuli. Si ho plantegés en clau de supervivència d’Espanya, i sempre mirant des de la seva perspectiva ideològica, com més aviat millor, perquè resulta insuportable i paralitzant la deriva intervencionista, asfixiantment controladora, que a poc a poc va prenent el govern espanyol, ja sigui per iniciativa personal, ja pel condicionament que li generen els seus socis de govern o algun suport extern.
Ah, però vet aquí que els partits sols en aparença treballen per als interessos de la gent, ni tan sols de la seva pròpia gent, si ha d’anar en contra dels interessos més particularment partidistes. Des d’aquesta perspectiva, com més tard, millor. I tot i que fora factible que al llarg d’aquest temps en què anem contemplant la descomposició del PSOE podrien també sortir a la llum malifetes del seu entorn immediat, Feijoó sols té l’obsessió personal de no haver de compartir govern amb Abascal, perquè un biconsulat, com es comprovà a Roma, és sempre una estructura de poder conflictiva, i més encara si un dels dos integrants representa una minoria enfront de la majoria de l’altre.
Ara bé, si el PNB continua estirant la mà i acaba demanant que Feijoó l’agafi amb el compromís de convocar eleccions, no quedarà justificació per no plantejar una moció de censura. I si amb la seguretat de guanyar-la la planteja, veurem com altres, de tota mena i color s’hi afegeixen per no quedar retratats al costat de qui a poc es va convertint en la manifestació actual d’una corrupció sistèmica. Atents, doncs, al PNB.