La diputada Glòria Freixa també fa el pas i es presenta a les primàries de Junts a Barcelona

Una nova aspirant se suma a les primàries de Junts a Barcelona. Es tracta de Glòria Freixa, diputada al Parlament i secretària primera de la cambra catalana. De moment, està confirmat que tindrà com a mínim dos rivals: Jordi Martí, cap de files del partit al consistori, i Pilar Calvo, diputada a Madrid. L’exconseller Jaume Giró ha descartat concórrer al procés intern, que se celebrarà el 21 de juny, i qui encara no ha comunicat definitivament que serà candidat és Jaume Alonso-Cuevillas, que les últimes setmanes s’ha ofert per liderar la llista. L'advocat, que va acompanyar Carles Puigdemont en els primers compassos de l'exili, en va parlar amb ell a Waterloo en una reunió al mes d'octubre.
Freixa medita fer el pas des de fa setmanes, segons indiquen les fonts consultades per Nació. Forma part de l’agrupació de Sarrià-Sant Gervasi, la més important de Junts a Barcelona i que també està ben connectada amb Martí. Els aspirants tenen fins dilluns per confirmar que es presenten. El procés de primàries es va precipitar en el moment en què Josep Rius, el favorit de Puigdemont, va descartar fer el pas com a candidat davant la negativa de Martí a retirar-se de la cursa. Freixa va ser una de les dirigents del partit que es va reunir amb el secretari general, Jordi Turull, la setmana passada. Turull volia saber de primera mà qui tenia intenció de fer el pas en la tria interna del candidat.
"La candidatura a les primàries, es presenta amb la voluntat d’integrar totes les sensibilitats de Junts: els joves que busquen oportunitats, la gent gran que ha fet créixer la ciutat, els treballadors i emprenedors, les famílies que hi construeixen el seu futur, i tots els que viuen, treballen i donen vida als barris de Barcelona, per construir un projecte ampli, cohesionat i preparat per governar la ciutat des de la centralitat, l’experiència i la proximitat", remarca la diputada en un comunicat. "Tinc la voluntat de sumar sensibilitats i treballar per construir una proposta conjunta que posi el futur de Barcelona i el bé del partit per davant de qualsevol altra consideració", sosté en el mateix text.
La secretària primera de la mesa també considera "imprescindible" obrir una nova etapa política que "deixi enrere" les polítiques heretades de l'etapa d'Ada Colau i "perpetuades" pel govern de Jaume Collboni. "Unes polítiques que han provocat el deteriorament de la ciutat en àmbits com l'habitatge, la seguretat, la neteja, la mobilitat, el comerç, l'activitat econòmica, i la pèrdua de catalanitat", assenyala Freixa. Ben connectada amb Turull, en les pugnes internes de l'anterior legislatura va ser una de les més diàfanes en contra de les diputades arrenglerades al voltant de Laura Borràs, com és el cas d'Aurora Madaula o Cristina Casol. Junts celebra aquest dissabte una convenció municipalista.