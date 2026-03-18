18 de març de 2026

La Moncloa celebra l'acord per retirar els pressupostos i Hisenda torna a dir «no» a cedir l'IRPF

El govern espanyol manté que el pacte entre el PSC i ERC que és una mostra de diàleg i entesa que permet seguir negociant

  • Pedro Sánchez i María Jesús Montero, aquest dimecres al Congrés -

Publicat el 18 de març de 2026 a les 11:15
Actualitzat el 18 de març de 2026 a les 11:16

La Moncloa valora positivament l’acord assolit entre el PSC i ERC perquè el Govern retiri els pressupostos. L’executiu espanyol considera que és una “bona notícia” que va en la línia de “l’entesa i el diàleg” i que permet guanyar temps per poder continuar negociant. “Coincideix amb la nostra manera d’entendre les relacions en la política”, han assenyalat fonts del govern espanyol a l'ACN, que han insistit que el “diàleg” és la millor via per “trobar solucions als problemes”.

L'executiu socialista ha estat el tercer actor en aquesta negociació de pressupostos, i no s'ha mogut per facilitar l'entesa. De fet, ERC feia una demanda clara: concretar les lleis que calia modificar per permetre la delegació de l'IRPF, tal com preveuen els acords d'investidura i com s'insinua en l'acord de la bilateral del juliol passat. Ni el Ministeri d'Hisenda ni el govern espanyol han fet cap gest, que hauria donat aire a Illa per tenir pressupostos aquesta primavera. 

Des de la Moncloa no han volgut confirmar la possible trucada entre el president de la Generalitat i el president espanyol per abordar aquesta situació, ni tampoc hipotètics canvis d'escenari un cop la vicepresidenta primera del govern espanyol, María Jesús Montero, abandoni l’executiu per esdevenir candidata del PSOE a la Junta d’Anadalusia. Amb el nou acord, Montero ja no formarà part del govern i es podria obrir una finestra d'oportunitat per aconseguir gestos en l'IRPF. Oriol Junqueras, però, ja no ho situa com a línia vermella per aprovar pressupostos. 

En tot cas, fonts del Ministeri d’Hisenda han recordat que la posició de l’executiu respecte a la petició d’ERC per a la delegació del 100% de l’IRPF a la Generalitat és “la mateixa de sempre”. És a dir, una negativa rotunda a la cessió completa de la recaptació de l’impost i una aposta per un model en xarxa de gestió compartida. Aquest model de gestió en xarxa, però, també caldria fer modificacions legals que, de moment, Hisenda tampoc ha concretat.

