Junts carrega contra Illa pel «paperot» amb els pressupostos: «És un fracàs»

L'acord entre Salvador Illa i ERC per retirar els pressupostos i donar-se més temps per negociar ha permès al president estalviar-se un Vietnam al Parlament, però no s'ha escapat de les crítiques de l'oposició pel "paperot" d'aquestes setmanes de "vodevil" negociador. Els retrets durs de Junts -"fracàs, desori, irresponsabilitat i espectacle"- s'han contraposat al retrobament escenificat per Illa i els republicans, que s'han conjurat per, ara sí, negociar i tancar un acord pels pressupostos abans de l'estiu. "Ens hi posem amb convicció; no em sap cap greu retirar els pressupostos, em sento orgullós de l'acord signat amb vostès", ha dit Illa al president del grup republicà, Josep Maria Jové.
Abans de les bones paraules entre socis, Illa ha hagut d'entomar la crítica de Junts. Mònica Sales ha acusat Illa de "jugar amb el país". "Ha fet un paperot, ha tornat al fracàs", ha dit, i també ha carregat contra ERC per donar aire a un Govern que "ha portat el país al col·lapse". La dirigent independentista ha furgat en els problemes als serveis públics, amb vagues de mestres i metges, pagesos enfadats i amb Rodalies en crisi. “Amb els pressupostos ha generat una pressió a la societat civil que li hauria de fer vergonya”, ha dit, i ha titllat l'actuació d'Illa d'"impròpia" d'un president. “És un despropòsit”, ha reblat, i ha assegurat que la credibilitat del president "fa aigües".
Illa ha mirat de capejar el temporal i ha assegurat que hi haurà pressupostos gràcies a l'acord amb ERC. "Van dir que no hi hauria Govern, i n'hi ha hagut; van dir que no hi hauria model de finançament, i s'ha presentat", ha respost el president, que ha retret als juntaires que no tinguin "sentit de país". "Catalunya necessita tothom per tirar endavant en aquest context tan inestable, especialment el primer grup de l'oposició", ha afirmat. En resposta a la CUP, que també li ha retret la situació i la inestabilitat que ha generat, ha assegurat que no té cap problema per fer marxa enrere per donar temps si veu "voluntat real d'acord", en aquest cas amb els republicans.
Retrobament amb ERC al Parlament
Les posicions amb ERC són ara més properes que fa una setmana. Jové ha agraït el gest del president de retirar els comptes i ha estès la mà per aprovar el primer suplement de crèdit -el Govern l'aprovarà dijous i d'aquí unes setmanes l'haurà de convalidar el Parlament-. Malgrat les “pressions”, el dirigent republicà ha insistit que la negociació pressupostària només pot començar quan es compleixin els acords. “Ens donem temps, i això és bo”, ha assegurat, i ha dit que l'acord permet avançar en la bona direcció. “Sense renúncies i si cal sent flexibles en el compliment dels acords”, ha assenyalat i ha obert la porta a negociar els comptes de cara a l'estiu.
El president ha agafat el guant d'ERC. "M'agrada acabar el camí amb qui el començo; vam començar amb el seu grup i els Comuns, i honoro els compromisos que he assumit", ha dit, i ha afirmat que vol tenir pressupostos amb els socis que el van portar a la Generalitat. "Treballarem fins l'últim minut", ha garantit. Illa ha mirat de treure ferro a la situació, ha assegurat que no li sap greu fer marxa enrere, però el Govern deia públicament fins aquest dimarts que no contemplava aquest escenari que finalment s'ha produït. "Faig una valoració molt positiva de l'acord assolit entre el PSC i ERC; cal estabilitat i responsabilitat", ha insistit.
Actualitzacions als nous pressupostos
Els Comuns han evitat parlar de pressupostos. Una estona abans, Jéssica Albiach ha admès que "no és una bona notícia" la retirada, però que permet no "trencar res". Albiach ha donat per garantits els seus acords -sobretot en matèria d'habitatge- i ha assegurat que quedaran inclosos en el suplement de crèdit que aprovarà l'executiu. Ara bé, ha dit que si s'obre una nova negociació pressupostària, caldrà actualitzar el projecte per fer front als reptes de futur que tindrà Catalunya. Albiach ha advertit que, si hi ha pressupostos, no seran per aquest any, sinó pel que queda de legislatura.
Per últim, la CUP ha carregat contra Illa per la retirada dels pressupostos: “No ha estat a l’alçada del país”, ha considerat el diputat Xavier Pellicer, que ha criticat que el president presumeixi d’estabilitat mentre, al seu parer, alimenta la incertesa i contribueix al creixement de l’extrema dreta. Pellicer ha reclamat “concrecions” per a la ciutadania advertint que la situació del país “no és bona” i exigint “humilitat, autocrítica i zero lliçons”. Illa ha defensat que està complint els compromisos d’investidura, ha reivindicat haver aportat solucions en educació o habitatge i ha garantit que presentarà mesures per reduir el cost de la vida.
El PP furga en la "corrupció"
El PP ha furgat en la suposada corrupció a les files socialistes. S'ha referit a informacions que vinculen Miquel Iceta amb la trama de Koldo. Illa ha defensat els principis d'Iceta i ha dit que és "transparent". “Del seu partit, alguns no ho són”, ha afegit Illa, que ha instat Alejandro Fernández a “no embrutar la política” i anar als tribunals si té proves de corrupció. El dirigent popular també ha dit a Illa que no li respongui amb preguntes i l'ha instat, irònicament, a intercanviar-se la cadira al Parlament: “El PP sortiria perdent, però Catalunya hi guanyaria”, un comentari que ha generat riures a la cambra.