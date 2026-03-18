Illa nega que Catalunya estigui col·lapsada davant els retrets pels pressupostos

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha negat que Catalunya estigui col·lapsada, tot i admetre que hi ha "coses a millorar". En una compareixença al Parlament a petició de Junts pel "col·lapse" del país, Illa ha remarcat que el seu discurs no és "triomfalista", però ha advertit que Catalunya "no es pot permetre un discurs derrotista". En un context d'inestabilitat, el president ha reivindicat que el país té "una base sòlida i bons fonaments" que, ha insistit, han de "permetre aprofitar les oportunitats i esquivar els riscos". Entre els reptes, Illa ha destacat la seguretat, l'habitatge, les infraestructures i la mobilitat i l'educació, en una setmana marcada per la vaga de docents.
"No pot estar col·lapsat un país que creix al 2,7% el 2025, molt per sobre de la Unió Europea", ha remarcat el president, que ha destacat les xifres d'inversió estrangera, d'ocupació o de captació de fons europeus per negar la idea de col·lapse. El president ha assenyalat que Catalunya té cinc reptes -seguretat, habitatge, infraestructures i mobilitat, i educació-, i ha fet una crida a la "unitat" per poder donar-hi resposta. "Catalunya és un país ambiciós. No és conformista", ha dit Illa, que ha reivindicat les polítiques en habitatge i finançament amb "l'impuls" d'ERC i els Comuns.
Pel que fa a l'habitatge, ha assenyalat que és "la pedra angular" i ha insistit que l'executiu està "obert" a propostes. "És una missió de país", ha remarcat, tot defensant les polítiques d'intervenció en el mercat i recordant la "funció social de la propietat privada". "Prefereixo equivocar-me i rectificar a no fer res", ha insistit el president. En l'àmbit del finançament, Illa ha defensat el nou model i el consorci d'inversions, pactats amb ERC, perquè "no perjudica a ningú i beneficia a tothom". En matèria social, el president ha apostat per una "orientació reformista de les polítiques públiques" i ha reivindicat l'acollida a migrants i el "no a la guerra".
Pel que fa a Rodalies, el president ha admès que el servei actual "no és el que Catalunya necessita" i ha promès treballar per aconseguir-lo. Ha explicat que s'està treballant en la millora de la infraestructura, l'adquisició de nous combois i la governança. Sobre aquesta darrera, ha defensat "l'acceleració" del traspàs a la Generalitat. En una setmana marcada per la vaga de docents, el president també ha admès que treballen "en condicions de dificultat" i ha centrat la seva intervenció en aspectes com la reforma dels centres més antics o l'escola inclusiva.
Illa diu que presentaria i tornaria a retirar pressupostos
El mateix dia que el Govern i ERC han pactat la retirada dels pressupostos, Illa ha reivindicat arribar a acords. "Els acords ens fan millors", ha remarcat el president, que ha insistit que "tot el que es pugui consensuar" és "molt millor". També ha defensat més col·laboració entre administracions, especialment amb els ajuntaments, el govern espanyol i les institucions europees, i ha expressat "l'ambició" que Catalunya "lideri Espanya i Europa".
Illa ha assegurat que "tornaria a presentar i retirar" els pressupostos i ha reivindicat l'acord amb ERC per retirar-los. "Si em demanen més temps, hi estic d'acord", ha dit Illa en el torn de rèplica en la compareixença al ple del Parlament sobre el "col·lapse" al país, feta a petició de Junts. En resposta precisament a aquesta formació, el president de la Generalitat ha remarcat que "van trencar un govern" i que ell és "més partidari de construir coses". També ha subratllat que Junts ha perdut "credibilitat" com a "alternativa de país".
Junts veu "propaganda i triomfalisme" en Illa
La presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha acusat Illa de portar el país al "col·lapse". I després que el Govern hagi retirat els pressupostos per evitar perdre la votació, Sales ha afegit que l'executiu català "ha col·lapsat". La dirigent juntaire ha lamentat que "ni en el pitjor moment" del seu govern Illa no deixi de fer "propaganda i triomfalisme". I l'ha comparat amb un agent de publicitat. Davant d'aquesta situació, la presidenta del grup de Junts ha instat el president català a "rectificar" i li ha recordat les protestes de diversos sectors com pagesos, pescadors, mestres i metges.
Avís d'ERC a Illa: "No torni a presentar pressupostos sense suports"
El president del grup parlamentari d'ERC, Josep Maria Jové, ha advertit Illa que no torni a "cometre el mateix error" de presentar uns pressupostos sense tenir els suports suficients de la cambra. Jové ha reiterat que Illa "ha fet un pas en la bona direcció" retirant els comptes però ha insistit: "No torni a portar el país a un atzucac", ha afegit. El dirigent republicà ha emplaçat Illa a "posar fil a l'agulla" plegats i ha assegurat que ERC seguirà sent "raonable". Així mateix, Jové ha recordat que l'acord d'investidura té una "doble lògica", que passa per la resolució del conflicte polític i els avenços en sobirania.
El PP veu electoralisme en la retirada dels pressupostos
El líder popular a Catalunya, Alejandro Fernández, ha acusat el president de la Generalitat, Salvador Illa, de retirar els pressupostos per “enganyar” tant els catalans com els andalusos en clau electoral. En la seva intervenció en la compareixença del president al Parlament, ha assegurat que la decisió respon a una “enganyifa” fallida sobre un possible avançament electoral. Segons Fernández, això tindrà conseqüències com la pèrdua de “prestigi i fiabilitat” del Govern, un augment de la desconfiança ciutadana i la consolidació de l'executiu com una “continuïtat” d’ERC.
Els Comuns apunten de nou al "macrodepartament"
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha insistit aquest dimecres que és "molt mala idea" que els principals reptes de la legislatura, com són trens i habitatge, estiguin agrupats sota el paraigua del mateix "macrodepartament". "És inabastable", ha defensat Albiach, en la intervenció de resposta a la compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa, al Parlament. A parer seu, mantenir aquest esquema no és "ni operatiu ni eficaç". Albiach ha instat Illa a no seguir els passos de Junts en matèria de mobilitat. "Si alguna cosa aquest govern no pot fer és equivocar-se de prioritat i arrossegar els peus", ha afegit.
La CUP acusa Illa de "condemnar Catalunya a l'empobriment"
La CUP acusa el president de la Generalitat, Salvador Illa, de "perpetuar un model que no funciona" i que "condemna a l'empobriment" en el projecte de pressupostos, que l'executiu ha retirat aquest dimecres per evitar perdre la votació al Parlament. En el debat per la compareixença d'Illa, el portaveu de la CUP a la cambra, Dani Cornellà, ha retret a l'executiu que les seves polítiques són "pedaços" en un "model injust i insostenible" i que "comparteixen des de l'extrema dreta fins als suposats progressistes". "Cal una ruptura amb els pilars estructurals d'aquest model injust i insostenible", ha defensat Cornellà, que ha reivindicat treure del mercat qüestions com l'educació, l'alimentació bàsica, l'habitatge o la sanitat.