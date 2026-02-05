Prohibir la compra especulativa i rellançar Rodalies: les condicions dels Comuns per aprovar els pressupostos

Una cosa és obrir negociacions, l'altra és aprovar els pressupostos. I els Comuns ho tenen clar. El partit de Jéssica Albiach i David Cid ha concretat aquest dijous, en una comissió executiva extraordinària, les seves condicions si el Govern aspira a tenir els comptes. Posen el focus en l'habitatge, una de les prioritats de la legislatura, i en rellançar Rodalies, coincidint amb el caos ferroviari de les darreres setmanes. "Volem que els pressupostos els noti la gent, que es notin en el dia a dia", ha dit Albiach. Aquesta serà la condició, el preu dels vots dels diputats dels Comuns per aprovar els comptes.
Hi ha cinc mesures clau, però el partit negociarà partides en tots els departaments. Les mesures fan referència a l'habitatge, a la prohibició de la compra especulativa, a un "acord de país" per Rodalies i Regionals, a les beques menjador i a la reducció de les llistes d'espera d'especialistes. "Aquestes són les nostres condicions, aquest és el preu dels nostres vots", ha insistit Albiach. Les negociacions començaran la setmana vinent sense un horitzó concret. El Govern insisteix a tenir els pressupostos aprovats aquest trimestre, un horitzó difícil d'assolir tenint en compte que necessita convèncer els Comuns -les negociacions tot just comencen- i obrir converses amb ERC, que també posarà les seves condicions.
1. Arribar als 1.200 milions en habitatge
L'habitatge és una prioritat dels Comuns i també ho serà en la negociació pressupostària. La formació reclama arribar als 1.200 milions d'euros en el pressupost per poder doblar els ajuts al lloguer i incrementar la compra d'habitatge per al parc públic. L'objectiu és augmentar un 60% el pressupost en aquest àmbit, per poder aconseguir que 50.000 llars més quedin protegides i que una de cada cinc famílies que viuen de lloguer se'n puguin beneficiar. Això es vol fer amb la millora dels criteris d'accés i condicions dels ajuts i plantegen que hi puguin accedir els ingressos de fins a 36.000 euros l'any. Alhora, actualitzar el preu màxim del lloguer admès per adaptar les ajudes als preus reals de les zones tensionades: a Barcelona, 1.135 euros i a la resta de Catalunya, 885 euros.
2. Prohibir la compra especulativa en sis mesos
El Govern hi està treballant, però els Comuns volen que es concreti en un termini màxim de sis mesos. A l'espera dels informes que ha demanat el Departament de Territori, que estan pràcticament enllestits, Albiach ha dit que cal un acord per tenir una llei "en un màxim de sis mesos" que prohibeixi la compra especulativa. "Volem aturar el segrest de pisos en mans d'especuladors i fons voltor", ha reclamat. A l'Estat, el 60% de les compres de l'any 2024 es van fer al comptat i en els darrers 10 anys els estrangers no residents han comprat més de 460.000 pisos amb un objectiu "clarament especulatiu". Alhora, les dades dels Comuns indiquen que els estrangers no residents paguen imports més alts pel lloguer que els estrangers residents o els ciutadans espanyols o catalans.
3. Rellançar Rodalies i garantir inversions
No és (només) fruit del caos de Rodalies de les darreres setmanes, perquè és habitual que els Comuns reclamin prioritzar la xarxa ferroviària, però els trens seran una prioritat en la negociació. Els Comuns volen garanties que es fan les inversions necessàries per a la infraestructura, l'impuls dels trens-tram al Camp de Tarragona, a la Costa Brava sud, les Terres de l'Ebre, el Bages i el Pirineu; i cal doblar també la xarxa d'autobusos interurbans. En aquest sentit, també pressionaran per un acord de país amb Rodalies, amb la mirada posada també a moure els sectors econòmics i empresarials, fins ara centrats en l'ampliació de l'aeroport del Prat.
4. Més beques menjador
La negociació també girarà al voltant de la cobertura de les beques menjador, que s'ha d'ampliar. Els Comuns plantegen que se'n puguin beneficiar 87.000 persones més, per arribar del 18% actual fins al 27% de cobertura. Lligat amb això, en el marc de l'educació, els Comuns reclamaran també mesures per a l'escola inclusiva, millorar les condicions del personal de suport educatiu, reincorporar els treballadors socials a l'ESO començant pels centres d'alta complexitat i enfortir la comprensió lectora.
5. Reduir les llistes d'espera als especialistes
Un altre àmbit important serà el de les llistes d'espera en l'àmbit de la salut per a intervencions o les visites a l'especialista. Així, volen que s'impulsi el pla que va encarregar el Departament de Salut per disminuir els temps d'accés a proves, consultes o intervencions. L'objectiu és reduir un 50% aquestes llistes d'espera, que han anat empitjorant des del 2010. De mitjana, els catalans esperen 90 dies per una pròtesi de maluc, o 126 dies per a pròtesis mamàries.