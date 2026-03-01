El Mobile torna a esverar la mobilitat: avisos de noves trampes i amenaces de «bloqueig»

La proximitat de la nova llei del taxi a Catalunya -que preveu aprovar-se aquest 2026- sacseja el clima que envolta el Mobile World Congress. La fira tecnològica, que celebrarà enguany el seu vintè aniversari a la ciutat de Barcelona en una edició marcada -una vegada més- per la intel·ligència artificial, s'estendrà del dilluns 2 al dijous 5 de març. S’espera que arribin desenes de milers de persones a visitar el gran esdeveniment tecnològic de la ciutat, que en menys d'una setmana repartirà el seu impacte econòmic entre diversos sectors: un d'ells, el de la mobilitat de la capital catalana.
Ja fa setmanes que la ciutat es prepara per rebre el seu congrés més destacat. I en aquest cas, el sector del transport privat és el que afronta una situació més complexa, marcada principalment per les tensions internes arran de la nova llei del taxi que en plenes negociacions. Mentre una entitat fins ara minoritària -que aplega cotxes d'Uber, Cabify o Bolt- amenaça de materialitzar un "bloqueig" als accessos a l'esdeveniment, els conductors de lloguer clàssics denuncien una nova trampa: asseguren que hi ha empreses que agafen cotxes de lloguer, contracten joves amb carnet de conduir i s'estalvien pagar un servei professionalitzat.
Els taxistes demanen controls policials als VTC
A més, el MWC arriba a Barcelona en un context també marcat per les incidències constants de Rodalies que dificulten la mobilitat i saturen els transports alternatius. Tot i que el conseller delegat de GSMA, John Hoffman, ha expressat que des de l’organització del congrés es confia que tot es farà correctament, el transport privat adoptarà -un any més- el protagonisme en la mobilitat dels visitants del congrés. Taxis i VTC (vehicles de transport amb conductor) reforçaran els seus serveis durant tres dies en què s’incrementarà temporalment el total de clients i viatges, tot i que les previsions de les diferents parts del sector no coincideixen.
La preparació del sector de la mobilitat de cara al Mobile es configura enmig d’una situació complexa marcada per la tensió entre els diferents sectors i les diferències internes que poden inclinar la balança a l’hora de distribuir-se els clients. Segons Tito Álvarez, portaveu d'Élite Taxi, la situació s’agreuja amb l’arribada del MWC, perquè recorda que els taxistes tenen la tarifa regulada, però les empreses que gestionen els VTC incrementen els preus de cara al Mobile. Això, segons diu, fa que el Mobile "no porti res més que col·lapses a les carreteres"
Fa poc més d’una setmana, Élite Taxi va sol·licitar a la Guàrdia Urbana que es reactivessin de manera urgent les campanyes i controls exhaustius als VTC. Álvarez defensa que aquesta petició arriba ara perquè fins fa poc hi havia motius de força major, com les incidències de Rodalies o les inundacions, que eren "més rellevants". Però per a José Manuel Berzal, president executiu de la patronal Unauto VTC, es tracta d’una petició molt oportunista a la qual s’oposa fermament: "No es poden fer campanyes d’inspecció al dictat del que digui una part del sector del taxi".
La tensió incrementa al sector
Aquesta situació, que sorgeix en un moment marcat per la pròxima tramitació parlamentària de la nova llei catalana del taxi -que incrementaria les restriccions a les VTC i en reduiria les llicències urbanes-, ha incrementat la tensió a menys d’una setmana per al congrés més important de la ciutat.
Als últims dies, des de l’associació Aurora VTC, que representa a un sector minoritari d’autònoms que realitzen serveis per plataformes digitals com Cabify, Uber o Bolt, han comunicat que pretenen mobilitzar-se durant els dies 2, 3 i 4 de març per bloquejar el Mobile World Congress. Segons explica el seu portaveu, aquesta protesta sorgeix perquè només hi ha inspeccions durant aquests dies (previs al Mobile) per recaptar diners, malgrat saber que "pateixen" tot l'any. El portaveu també ha detallat que durant les setmanes prèvies al congrés l'ajuntament els tracta "d’il·legals". "Parlen de seguretat, però durant el Mobile hi ha molts conductors que treballen en negre i no hi ha inspeccions", diu.
Les sancions administratives derivades d’aquestes inspeccions, que se sumen a un canvi legislatiu cada cop més tangible, han sigut les principals raons que han portat aquesta associació d’un sector dels VTC a organitzar una mobilització durant els tres dies del Mobile. El seu portaveu ha detallat que la marxa començarà el matí del dilluns vinent, dia 2, per Avinguda Paral·lel, entraran a la Ronda i després aniran per Gran Via fins a la Fira.
Els VTC especialitzats, en decadència al Mobile
Un altre sector que cobra protagonisme durant els tres dies del congrés és el dels VTC especialitzats. L’Associació VTC Gran Turisme, que durant els vint anys en què s’ha celebrat el MWC a Barcelona ha estat molt vinculada al transport de directius i empresaris del sector, també viu avui una situació més complicada.
Romà Llort, portaveu de l’associació, explica que el servei de disposició absoluta per un sol client durant les jornades del Mobile quedarà reduït al 50% dels treballadors dels VTC especialitzats. Això, segons diu, implica que la meitat dels conductors es quedaran sense aquest tipus de servei que a les edicions anteriors sí que feien. Econòmicament, Llort destaca que el Mobile està deixant de ser un ingrés significatiu per als treballadors del Gran Turisme: "Les grans empreses van abaixant preus en les qüestions logístiques".
En aquest sentit, destaca com funcionen moltes de les grans tecnològiques que arriben al MWC: "Contracten empreses de recursos humans que els busqui universitaris amb un nivell d’anglès acceptable i bona presència, i els paguen en negre per transportar als clients en vehicles llogats". Aquesta pràctica, que suposa una disminució considerable de les despeses per a les empreses tecnològiques és, segons Llort, de dubtosa legalitat, ja que no ofereix totes les garanties. "Són passatgers esporàdics, i per tant mai estan coberts. En cas d’accident, l’assegurança cobriria el conductor com a màxim, perquè els passatgers no formen part de la pòlissa", indica.
Varietat de previsions
En aquest context marcat per les tensions internes i la manca d’acords, les diferents parts del sector de la mobilitat han fet les seves previsions de cara a la setmana del Mobile. En el cas dels VTC, José Manuel Berzal calcula que les previsions d’increment de clients de cara al Mobile són mínim d’un 50%, un augment temporal de la clientela que s’abordarà, segons Berzal, amb una ampliació del 25% dels conductors. Molts d’ells, "domiciliats a altres comunitats autònomes", es traslladaran a Barcelona per realitzar-hi serveis temporalment. Berzal assegura que el Mobile World Congress també consolida els llocs de treball a Catalunya i que, de cara a l'esdeveniment tecnològic, des del sector del transport privat cal aportar una "imatge de coherència, seny i de ciutat moderna amb diferents tipus de mobilitat.
Per l’altra banda, Tito Álvarez explica que durant els tres dies de març en què se celebrarà el congrés es liberalitzarà el servei i que això suposarà que se sumin 2.000 taxis als 6.000 que ofereixen el servei habitual entre setmana. Tot i això, destaca que per al sector del taxi l’arribada del Mobile "no és cap panacea". Segons diu, el principal increment de clients es produeix els dies d’arribada i de sortida a l’aeroport, però durant la celebració del Mobile, assegura que l’increment de clients no arriba al 20%.