Reobre el trànsit en sentit muntanya del túnel de la Rovira aquest dilluns

Les obres del Túnel de la Rovira de Barcelona arriben a la seva recta final i, a partir de dilluns, la pràctica finalització dels treballs al tub ascendent permetrà que el trànsit en sentit muntanya torni al seu túnel habitual. Des de l’octubre circulava desviat pel tub contrari. La previsió és que en les pròximes setmanes també es restableixi la circulació en sentit mar.
El Túnel de la Rovira és una infraestructura que data del 1987 i, amb una llargària de 1.300 metres, uneix els barris del Baix Guinardó i del Carmel, a més de ser una de les principals infraestructures viàries de la ciutat que connecta el centre de la ciutat amb la Ronda de Dalt.
Els treballs que s’estan portant a terme al túnel, que suposen una inversió de 20,7 milions d’euros, tenen com a objectius la millora i actualització de la infraestructura en si i la seva seguretat. En concret, les actuacions pivoten sobre trens grans eixos: la reparació de patologies estructurals i la millora de la impermeabilització i el drenatge; la renovació del paviment i la il·luminació, i la implementació de mesures de seguretat i comunicacions amb noves solucions tecnològiques.
En cap moment s’ha tallat el trànsit en sentit muntanya, és a dir, de sortida de la ciutat, i només s’ha mantingut de manera total el tall en sentit mar, d’entrada a la ciutat. S’ha desviat la circulació de vehicles pel tub descendent mentre s’intervenia en el tub ascendent. Després de tres mesos, amb els treballs pràcticament enllestits en el tub ascendent, el trànsit en sentit muntanya recuperarà la circulació pel seu itinerari habitual.
Les pròximes setmanes els treballs es concentraran al tub d’entrada a la ciutat, que quedarà tallat al trànsit a partir de dilluns, per poder recuperar la circulació en sentit mar de manera definitiva. Un cop restablerts tots dos sentits pels respectius tubs, en els pròxims mesos seguirà havent-hi talls nocturns per concloure les programacions que cal fer en el període de posada en marxa de qualsevol infraestructura.
En el tub renovat ja s’han enllestit les tasques de pavimentació, amb un paviment especial ultra fi. A més, a la coberta, s’han reparat les fissures i patologies existents amb l’objectiu de reduir les filtracions d’aigua i, com a mesura addicional de drenatge, s’ha construït un mur perimetral a banda i banda, on quedarà continguda qualsevol filtració que es pugui produir. A banda de renovar la pintura a les boques del túnel, també s’han netejat els panells d’acer vitrificat que actuen com a revestiment interior.
Pel que fa a la seguretat, la mesura més visible és l’excavació de les tres galeries que connecten els dos tubs, de 42, 62 i 25 metres, que han de permetre en cas d’emergència l’evacuació d’un tub del túnel a l’altre. D’altra banda, també s’ha instal·lat un nou sistema de radiocomunicacions, megafonia, semàfors, noves barreres i noves càmeres de seguretat, sistemes de detecció d’incendis, nous punts de socors i sistemes de detecció automàtica d’incidents.