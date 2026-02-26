Ferrocarrils adjudica les obres de renovació de la via i de les instal·lacions del Funicular de Gelida

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha adjudicat avui les obres per a la renovació de la via i de les instal·lacions del Funicular de Gelida. Aquests treballs formen part del conjunt d’actuacions que són necessàries per poder reprendre el servei del Funicular, previst per a l’estiu del 2027, complint així amb el compromís del Govern de la Generalitat de Catalunya amb aquesta infraestructura centenària.
La renovació del conjunt de la via consistirà, concretament, en el canvi de la plataforma de via en balast a via formigonada, en la substitució de l’encreuament i en l’execució d’un nou drenatge i un fossat de manteniment a l’estació inferior. Aquesta actuació, que permetrà restablir les prestacions i el confort del Funicular, s’ha adjudicat a UTE Romero Polo - Vialobra per un import de 1.731.658 euros i un termini d’execució de 10 mesos.
Pel que fa a la renovació de les instal·lacions del Funicular, els treballs s’han adjudicat a Istem SLU per un import de 508.461 euros i un termini d’execució de 5 mesos. Amb aquesta actuació, s’adaptaran les instal·lacions als requeriments del nou accionament del Funicular que comptarà amb un motor de major potència. A més, s’adequarà la instal·lació elèctrica de les tres estacions del Funicular: Estació ferrocarril, Gelida Baixador i Gelida Superior. Tota la instal·lació s’adequarà al nou reglament de baixa tensió i al reglament d’instal·lacions de protecció contra incendies.
La represa del servei del Funicular inclou també la renovació del sistema de control i d’accionament del Funicular de Gelida, adjudicada el juliol de l’any passat per un import de 2,2 milions d’euros.
Aquest mateix mes de febrer, Ferrocarrils també ha avançat en les actuacions necessàries per a la represa del servei amb la retirada dels dos cotxes del Funicular de Gelida per a la revisió general i l’adaptació del sistema de fre i rodolament al nou tipus de carril, que es duran a terme al taller del Centre Operatiu d’FGC a Martorell. Ambdós cotxes tornaran a Gelida un cop estigui col·locada la nova traça.
Des del tancament provisional de la línia i la interrupció de les circulacions, el maig de 2023, i mentre durin aquestes actuacions, el servei de mobilitat està garantit, per part de Ferrocarrils, amb la prestació d’un servei de bus urbà que cobreix el mateix trajecte, amb un recorregut més ampli i diverses parades al municipi de Gelida.
Un funicular emblemàtic
El Funicular de Gelida, el quart que es construïa a Catalunya, va ser de gran rellevància per als veïns i veïnes de Gelida i, especialment, per als treballadors de les indústries que, en finalitzar la jornada, ja no havien de fer a peu el trajecte de pujada. A principis del 1980, la Generalitat va encarregar la gestió del Funicular de Gelida a Ferrocarrils i, durant la tardor de l’any 1981, l’antic Funicular de Gelida va realitzar el seu últim viatge i el servei va ser interromput temporalment per iniciar els treballs de reforma. La línia va ser reinaugurada el 3 d’abril de 1982.
L’any 2012 el servei públic regular va ser substituït per un nou tipus de servei turístic, amb circulacions els dies festius i els caps de setmana; el 2016 el funicular es va aturar per defectes als eixos del funicular i el 2017 FGC va decidir posar en marxa un pla de renovació que contemplava la substitució dels elements degradats, la renovació dels vehicles i la modernització de les instal·lacions. El funicular va tornar a funcionar el 2019 i va estar en funcionament fins al maig de 2023.