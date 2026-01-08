Per què alguns pensionistes han de recarregar la targeta de transport públic a les estacions de Ferrocarrils?

Fins a 120.000 pensionistes catalans s'han trobat amb un problema a l'inici de 2026. Només poden recarregar les seves targetes de transport públic a les estacions de Ferrocarrils. Una limitació ocasionada per un canvi en la gestió de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) que obliga molts pensionistes a fer llargs trajectes per poder fer un simple recàrrec de la targeta. Anem a pams.
El primer que cal dir és que no tots els pensionistes tenen el problema. Els perjudicats són aquells que adquireixen la targeta T-4, l'abonament de 10 viatges de l'Àrea Metropolitana de Barcelona que per un preu de 2,15 euros permet desplaçar-se amb metro, bus, tramvia i Ferrocarrils a tot l'àmbit metropolità. Fins fa poc, i amb el carnet de pensionista, es podia carregar aquesta targeta a qualsevol estació del transport públic metropolità. Però ara, només poden fer-ho a les de Ferrocarrils, tot i que la T-4 continua funcionant amb normalitat.
I quin és el motiu del canvi? Doncs és una decisió de FGC. El carnet de pensionista de Ferrocarrils de la Generalitat ha deixat de ser vàlid per comprar les targetes T-4. Abans es podia comprar la T-4 arreu i amb ensenyar el carnet de pensionista al conductor o revisor n'hi havia prou per justificar-ne la compra. Ara, la T-4 només es podrà carregar a la targeta T-metropolitana rosa reduïda que emet l'AMB o a les estacions de Ferrocarrils.
A banda, FGC ha impulsat una nova targeta, la T-pensionista, i ha instal·lat màquines per adquirir-la. Amb un abonament de 10 viatges, els pensionistes la poden recarregar a totes les estacions, i és una aposta de FGC, que pretén donar-li més protagonisme que a la T-4.