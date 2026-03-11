Detingut un home per agredir un menor amb una arma blanca a Barcelona

La Guàrdia Urbana ha detingut un home com a presumpte autor d'una agressió amb arma blanca contra un menor al barri del Clot de Barcelona. Els fets van passar poc abans de la mitjanit de dimarts a la sortida de la parada de metro del Clot. Per causes que encara s'estan investigant l'arrestat hauria ferit la víctima al coll. \r\n\r\nFonts policials han apuntat que diversos testimonis van alertar la policia barcelonina i que agents de paisà van poder localitzar el presumpte autor i van comissar l'arma. Els serveis d'emergències van traslladar la víctima a un centre sanitari. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació.\r\n