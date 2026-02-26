Reclamen que les piscines i pavellons de Barcelona tinguin vestidors mixtos

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha recomanat que tots els centres esportius municipals tinguin vestidors mixtos. La defensoria ha demanat a l'Institut Barcelona Esports (IBE) que flexibilitzi el criteri d'edat de 7 anys com a requisit obligatori per a l'ús, sense acompanyament adult, dels vestidors d'aquests equipaments. Ha apuntat que aquest llindar "no és justificable des de la perspectiva de gènere ni dels drets de la infància", perquè no té en compte la diversitat de ritmes maduratius i pot deixar alguns infants insuficientment protegits. Alhora, ha avisat que aquesta normativa pot tenir un impacte especialment negatiu en les famílies monomarentals.
La defensoria ha afirmat que, tenint en compte la intimitat inherent d’un vestidor, la presència de la persona adulta de referència és "un element essencial per garantir la seguretat, la privacitat i el benestar de l’infant".
Pel que fa a les famílies monoparentals, ha considerat que, quan hi ha només una persona adulta (habitualment la mare), la impossibilitat d’entrar al vestidor amb l’infant pot suposar un obstacle real per practicar esport o accedir a programes de salut i lleure. "Es tracta d’espais especialment sensibles, amb poca privacitat i possibles interaccions amb persones desconegudes, fet que, sumat a la manca d’acompanyament adult, pot generar situacions de vulnerabilitat per a un infant de set anys", ha detallat el síndic de Barcelona, David Bondia.
Queixa ciutadana
Aquesta resolució té l’origen en la disconformitat d’una ciutadana amb el criteri que apliquen tots els CEM a proposta de l’Institut Barcelona Esports. La promotora de la queixa va considerar que aquesta regulació no té en compte la diversitat familiar ni les necessitats específiques de les famílies monomarentals.
En aquesta línia, l’Institut Barcelona Esports ha reconegut a la Sindicatura que també ha rebut queixes de famílies que exposen que els infants no tenen prou autonomia per fer un ús segur i adequat dels vestidors.
Vestidors familiars
L’Institut Barcelona Esports, organisme gestor dels CEM, ha justificat aquest criteri d’edat a partir dels 7 anys perquè considera que és quan els infants "adquireixen més autonomia i consciència corporal, equilibrant la protecció de la privacitat amb la funcionalitat del servei". Amb tot, ha recordat que cadascun dels centres esportius municipals pot adaptar aquesta proposta de reglament a les seves particularitats.
En aquest sentit, ha explicat que en els darrers anys ha impulsat la creació de vestidors familiars per atendre situacions com aquesta. Així mateix, ha indicat que, en els centres en què estructuralment no ha estat possible, s’han habilitat espais privats dins dels vestidors per preservar la privacitat i millorar la comoditat de totes les persones usuàries. "Fins i tot, tenint en compte la capacitat de cada instal·lació esportiva, es pot facilitar un espai de vestidor alternatiu si la família ho sol·licita formalment", ha apuntat l’IBE.
Les xifres
Segons la Sindicatura de Greuges de Barcelona, la ciutat disposa de 41 centres esportius municipals. D’aquests, dotze tenen un o dos vestidors familiars (habitualment de dimensió reduïda i amb capacitat per a tres o quatre persones, o per a una persona usuària de cadira de rodes i un acompanyant). D’altra banda, vint-i-sis centres no compten amb vestidors familiars, però ofereixen alternatives com vestidors adaptats, vestidors de grup o altres espais habilitats. Finalment, dos centres no tenen vestidors familiars ni poden oferir alternatives per limitacions estructurals.