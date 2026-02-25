Famílies, sindicats i patronals de la concertada exigeixen més recursos: «Caldria incorporar 3.300 docents»

Famílies, sindicats i patronals de l'escola concertada ha unit forces per exigir més finançament, més recursos per a la inclusiva i més professionals. El col·lectiu ha iniciat una campanya de signatures i plantejarà als grups parlamentaris que presentin esmenes a la proposició del 6% del PIB a educació perquè inclogui la concertada. En concret, reclamen prou finançament per garantir la gratuïtat de l'escola concertada, un increment de plantilla per equiparar-se a la pública i l'homologació retributiva i de condicions laborals. D'altra banda, la secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC), Meritxell Ruiz, ha afirmat que no descarten "cap actuació" davant dels canvis introduïts en la renovació de concerts.
És la primera vegada que els tres sectors de l'escola concertada -famílies, sindicats i patronals- s'uneixen per dur a terme una campanya conjunta. Ho fan davant de la que asseguren és una situació crítica del sector, amb el tancament de 25 centres els darrers anys i un número indeterminat en risc. Els centres asseguren que els falta finançament i han tornat a fer referència a l'estudi del cost de la plaça que va elaborar el Síndic de Greuges i que estableix que hi ha un infrafinançament -de 1.540 euros a infantil i primària, i de 1.884 a l'ESO-.
A més, denuncien que tampoc s'està cobrint el cost de l'alumnat amb necessitats educatives que acullen, ja que els imports que reben de les conegudes com a motxilles escolars no són suficients per cobrir aquest cost de la plaça. En aquest sentit, Ruiz ha explicat que el curs passat la concertada va acollir 83.000 alumnes amb necessitats educatives específiques, un 27% del total. Ha afegit que l'escola concertada està "compromesa" a acollir aquest alumnat, però ha reivindicat que això ha d'anar acompanyat dels recursos necessaris.
Amb tot, ha assegurat que s'està posant "en risc" el servei d'educació de Catalunya i, en conseqüència, l'equitat del sistema. Ha afegit que farien falta 400 milions per fer gratuït el sistema i ha criticat que només un 10% dels 1.775 milions del pressupost educatius s'han destinat a la concertada, quan representa prop del 30% del sistema.
Des del sector denuncien que la manca de finançament acaba repercutint en les famílies, que asseguren que assumeixen un "copagament" mitjà del 30% del cost real de la plaça. El president de la Confederació Cristiana d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya (CCAPAC), Santi Giménez, ha plantejat que en cap altre servei concertat els ciutadans han d'assumir un "copagament" d'aquestes característiques. "Com pot ser que el servei sanitari concertat funcioni gratuïtament i no el d'educació?", s'ha preguntat. Per això, exigeixen que s'incrementi el finançament de tal manera que l'escolarització sigui gratuïta per a les famílies, independentment si escullen escola pública o concertada.
Més de 3.000 docent més
Un altre dels àmbits de reclamació és el laboral. El secretari general de la FEUSOC, Enrique Gallego, ha plantejat que fa més de 30 anys que la plantilla no s'adequa a la realitat educativa actual, uns anys en què els centres han assumit més diversitats, més alumant vulnerable i més exigència normativa i responsabilitats organitzatives. Gallego ha assegurat que per adequar les plantilles a aquesta realitat "caldria incorporar 3.300 docents".
A més, reclamen que s'equiparin les condicions dels seus treballadors als de la pública, en temes com per exemple la reducció de dues hores lectives per als docents més grans o la garantia de les substitucions.
Gallego ha explicat que fa mesos que treballen amb l'administració la reclamació d'aquestes millores, però de moment no hi ha resultats. El secretari general de la FEUSOC no ha descartat mobilitzacions però ha afirmat que primer aposten per continuar amb el diàleg iniciat.
Signatures i esmenes al Parlament
Tot plegat s'ha canalitzat a través d'una campanya de signatures i una iniciativa per presentar esmenes a la proposició de llei del 6% del PIB destinat a educació que es tramita al Parlament. El sector lamenta que aquesta proposició no fa referència a la concertada i demanen que s'introdueixin canvis per tal que també garanteixi el finançament d'aquesta part del sistema educatiu de Catalunya.
Les signatures i les esmenes es lliuraran als grups parlamentaris i al Síndic de Greuges
Les entitats impulsores són la CCAPC, la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Escoles Lliures de Catalunya (FAPEL), la FEUSOC, l'Associació de Professors d'Escoles Cristianes de Catalunya (APECC), l'Agrupació Escolar Catalana (AEC), l'Associació Professional Serveis Educatius de Catalunya (APSEC), la Confederació de Centres Autònoms d'Ensenyament de Catalunya (CCAEC), la FECC i la Federació Catalana de Centres d'Ensenyament (FECACEN).
Crítiques al decret de renovació de concerts
D'altra banda, Ruiz ha criticat el tancament de grups de la concertada anunciat pel Departament d'Educació en el marc del decret de renovació de concerts i en relació amb l'oferta de cara al curs vinent.
D'una banda, Ruiz ha criticat el criteri que impedeix l'obertura d'un grup a primària si es va perdre a infantil. Ha afegit que no estan demanant que se'ls permeti obrir un grup si no hi ha alumnes, però sí "que hi hagi una autorització" perquè en el cas de necessitats d'escolarització, com la matrícula viva, hi hagi grups per obrir. Ha alertat que si es van traient grups de la concertada, aquesta matrícula viva anirà a parar a la pública i ha defensat que el que fa falta és una programació "equilibrada" del sistema. A més, ha insistit que la demanda a la concertada va a l'alça.
Ruiz ha dit que estan a l'espera de la publicació del decret de renovació per conèixer com queda exactament el tema. Un cop estigui publicat, l'analitzaran i decidiran "quines accions es poden fer". "No en descartem cap", ha dit en ser preguntada sobre la possibilitat d'anar als tribunals.
Segons les explicacions que va donar el Departament d'Educació la setmana passada, la renovació implicarà el tancament de 283 grups, 247 dels quals d'escoles que han decidit continuar segregant per sexe.