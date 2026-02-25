La família de Tejero, durant el 23-F: «L'han deixat tirat com una burilla»

Antonio Tejero va dir a la seva família que tots els capitals generals, Jaime Milans del Bosch, Alfonso Armada i fins i tot el rei Joan Carles I, estaven "al darrere" del cop d'estat del 23-F. Així ho van explicar l'esposa i la filla del coronel colpista, Carmen Díez i Elvira Tejero, en converses telefòniques interceptades per la Guàrdia Civil aquell dia, que han estat desclassificades aquest dimecres pel govern espanyol. En aquestes trucades, insisteixen que tots els estaments implicats "l'han deixat tirat com una burilla" i que s'han fet enrere. Carmen Díez es refereix en una desena de vegades al seu marit com a "ximple" i "desgraciat". També revela que els van oferir una "sortida honrosa" durant el transcurs del dia, però no aclareix qui.
En una d'aquestes trucades desclassificades, la filla d'Antonio Tejero lamenta que al seu pare "l'han deixat enrere" i que només li ha donat suport Jaime Milans del Bosch. "Ni Armada, ni el Rei, ni res, estava tothom al darrere", relata al seu interlocutor. Elvira Tejero també assegura en un altre fragment: "Estava el Rei al darrere. Ell... estava al darrere, i tot l'exèrcit, tot. Les cinc capitanies d'Espanya. Tothom estava al darrere".
En una altra de les converses, la filla de Tejero detalla que el pla passava perquè Jaime Milans del Bosch assumís la presidència del govern espanyol. "Si fins i tot el Rei estava ficat enmig i s'ha fet enrere tothom", apunta en la trucada amb una interlocutora.
Per la seva part, un altre dels fills, Moncho Tejero, admet que "el que em fastigueja és que tota aquesta gent que després ha dit que està amb el Rei, precisament el Rei també estava ficat per aquí". Denuncia al seu interlocutor que "li han fet una emboscada".
Els documents desclassificats aquest dimecres també inclouen transcripcions de l'esposa, Carmen Díez, que fa referència a la situació del seu marit: "El ximple desgraciat, l'han deixat sol, per no canviar".