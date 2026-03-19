Aliança Catalana anunciarà el 23 d'abril el seu candidat a l'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona. Així ho ha anunciat la líder de la formació, Sílvia Orriols, en roda de premsa al Parlament, fent coincidir l'anunci amb la diada de Sant Jordi. Així mateix, el partit ha presentat el seu primer cap de llista a les eleccions municipals, a la ciutat d'Amposta. Es tracta de l'actual regidor no adscrit Èric Esteban, que va marxar de Junts fa tot just un mes. Sobre la coalició a Manresa de Junts amb l'excandidat de Front Nacional, Sergi Perramon, Orriols ha assegurat que Perramon va proposar a Aliança concórrer plegats, també amb Junts, però AC s'hi va negar. "El processisme ja hem tastat quins resultats té", ha afegit.