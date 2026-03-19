El Parlament condemna els atacs dels Estats Units i Israel a l'Iran i la política de Trump

El Parlament ha condemnat aquest dijous els atacs dels Estats Units i Israel a l'Iran, amb el suport de PSC, Junts, ERC, Comuns i CUP, mentre que el PP s'ha abstingut, i AC i Vox han votat en contra. La cambra també ho ha fet amb la política exterior del president estatunidenc, Donald Trump, amb l'abstenció de Junts i la negativa de PP, Vox i AC. A més, la moció presentada pels Comuns ha demanat al Govern impulsar urgentment l'escut social per pal·liar els efectes de la guerra a l'Iran, així un grup d'experts perquè en 4 mesos proposin mesures per garantir la no participació en la Fira de Barcelona de governs i responsables polítics investigats per la justícia internacional i d'empreses que vulnerin el dret internacional. Un dels altres punts aprovat per unanimitat també condemna els atacs comesos per l'Iran a diferents països, com el que va tenir lloc a l'illa de Xipre. La cambra ha donat suport a la causa oberta davant la Cort Penal Internacional contra el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, i altres líders polítics per crims de guerra. A més, ha instat al Govern a fer les gestions "oportunes" davant de l'executiu espanyol per suspendre la transferència d'armes i el suport militar quan hi hagi un risc substancial que es facin servir per cometre violacions del dret internacional.\r\n