Els mestres tallen la C-58 a Sant Quirze del Vallès i la C-60 a Mataró en el quart dia de vaga

Quart dia de vaga de mestres. Uns 200 manifestants tallen aquest dijous al matí la C-58 entre Sant Quirze del Vallès i Sabadell (Vallès Occidental), i un altre grup d'uns 200 docents més barra el pas a l'accés a Mataró per la C-60. Al Vallès, els mestres s'han concentrat al pàrquing d'un centre comercial de Sant Quirze i, des d'allà, han accedit a l'autopista a primera hora del matí, tallant-la en ambdós sentits. Amb xiulets i pancartes han barrat el pas als vehicles al crit de "vaga, vaga". A Mataró, el tall s'ha produït minuts abans de les vuit del matí i els docents compten amb el suport dels Bombers, que tenen al parc a tocar i han sortit a fer sonar les sirenes. Aquest dijous, també és el torn dels docents de les comarques gironines.
Es tracta de la quarta jornada en el marc d'una setmana de vagues educatives territorialitzades per rebutjar l'acord de CCOO i UGT amb el Departament d'Educació. L'acord a què van arribar és per un increment de 1.500 euros bruts anuals d'aquí a quatre anys i la reducció de les ràtios, amb un alumne menys per aula en tres anys, entre altres. Per la seva banda, però, USTEC, Professors de Secundària, CGT i la Intersindical s'hi van desmarcar i van convocar una aturada territorialitzada.
Daniel Marcos és un dels docents de l'Institut Ferran Casablancas de Sabadell que s'ha sumat a la vaga. El professor reclama que se'ls escolti i que el Govern torni a seure a negociar després d'haver arribat a un acord que considera "insuficient" i pactat amb dos sindicats "minoritaris". Segons assenyala, CCOO i UGT han "traït" la confiança dels docents. "Com a docents el poder que tenim és aturar una mica el país, no som una activitat productiva, necessitem generar molèsties perquè se'ns escolti", ha reivindicat.