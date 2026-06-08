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Societat

Sis mesos de presó per llançar una ampolla als Mossos durant les Festes de la Mercè

Els fets es van produir durant els aldarulls de plaça d'Espanya de 2021

  • Imatge d'una ambulància durant els incidents de la Mercè de 2021, on es va produir l'agressió a un agent dels Mossos -

ARA A PORTADA

Publicat el 08 de juny de 2026 a les 12:13
Actualitzat el 08 de juny de 2026 a les 12:14

Les Festes de la Mercè de 2021, després de la pandèmia i el llarg confinament, van quedar tacades per uns forts aldarulls a la plaça d'Espanya. Uns aldarulls que han portat cua. Aquest dilluns, un jove ha acceptat sis mesos de presó i 2.100 euros de multa per haver llençat una ampolla contra els Mossos d'Esquadra i lesionar un agent durant la batussa. En admetre els fets -l'acusaven d'un delicte de desordres públics-, i tenint en compte la pena acceptada, el jove no haurà d'ingressar a presó.

Els fets van tenir lloc la matinada del 25 de setembre, quan centenars de persones van causar aldarulls a l'avinguda Maria Cristina i la plaça Espanya, després d'un 'macrobotellot' per la festa major de la capital catalana. Al lloc hi havia unes 20.000 persones. Hi va haver baralles, agressions i aldarulls, amb armes blanques, objectes contundents i ampolles de vidre. Es van causar danys al mobiliari urbà i el Palau de Congressos de la Fira de Barcelona, i es van cremar motocicletes i contenidors. A més, alguns assistents van atacar la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la plaça Espanya, així com agents i vehicles policials.

Cap a les 6.45 del matí, el jove va llençar una ampolla de vidre cap a un vehicle policial que protegia un camió de bombers que apagava focs a la zona. L'objecte va ser interceptat per uns agents. Quan anava a ser detingut, va fer diversos moviments bruscos amb les cames, cosa que va causar una petita lesió al genoll d'un agent, una erosió que va trigar una setmana a curar-se, però no li va impedir treballar.

El jove ha acceptat la pena

En el judici que havia de celebrar-se aquest dilluns a l'Audiència de Barcelona, la Fiscalia, la Generalitat i la defensa han acceptat una rebaixa de la pena i la suspensió de l'ingrés a la presó, ja que, inicialment, la Fiscalia demanava 3.000 euros de multa i una pena de tres anys de presó. No obstant això, el jove, de nacionalitat estrangera però permís de residència, té antecedents penals i una condemna també suspesa d'un jutjat de Mataró, cosa que podria revocar-se.

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