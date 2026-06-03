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Política

El Parlament demana al Govern que retiri el pla pilot de mossos a les escoles

  • El programa de Mossos a les escoles topa amb experts i docents -

ARA A PORTADA

Publicat el 03 de juny de 2026 a les 14:29

El Parlament ha instat el Govern a retirar el pla pilot dels Mossos als centres educatius amb els vots a favor d'ERC, Junts, Comuns i CUP; l'abstenció de Vox i el vot en contra del PSC, PP i Aliança Catalana. Els diputats de Vox han canviat de vot respecte a l'últim ple del Parlament quan, a través d'una moció de la CUP, es va rebutjar retirar el pla pilot. Aquest dimecres, en canvi, el grup d'Ignacio Garriga s'ha abstingut en una moció d'ERC. El text dels republicans defensa que el pla pilot "trasllada un marc de desconfiança i assenyalament envers les persones joves i substitueix les respostes educatives i comunitàries per respostes estrictament policials".

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