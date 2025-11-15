Manifestació massiva de docents a Barcelona per clamar millores al Govern: «Si no mouen fitxa, seguirem mobilitzant-nos»

Milers de docents es manifesten aquest dissabte a Barcelona per reclamar millores salarials, laborals i educatives, en la primera mobilització que els sindicats d’aquest àmbit han convocat de forma unitària des del 2022. “Un missatge molt clar a la consellera Niubó i al Govern: avui és un punt d’inflexió; si no mouen fitxa i s’asseuen a negociar la millora de les condicions laborals, seguirem mobilitzant-nos i no dubtarem a convocar vagues a partir del segon trimestre”, ha afirmat Iolanda Segura, del sindicat USTEC-STEs.
La mobilització, en què no només participen docents sinó també altres professionals dels centres educatius i famílies, ha sortit de la plaça d’Urquinaona i té previst acabar a Sant Jaume, davant el Palau de la Generalitat. Els sindicats amb representació a la mesa sectorial i que han convocat la manifestació d'aquest dissabte són USTEC·STEs (IAC), Professors de Secundària (ASPEPC·SPS), CCOO, CGT i UGT.
Amb el lema “Ja n’hi ha prou!”, els impulsors de la protesta condensen les principals reivindicacions: “Més salari, més recursos, menys burocràcia, menys ràtios”. Per als sindicats, la protesta és un “ultimàtum” al Departament d’Educació perquè s’assegui a negociar.
Hi haurà ampliació.