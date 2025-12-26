Illa s'impulsa en Badalona per projectar agenda social: «Què ens queda si no actuem amb humanitat?»

Badalona s'ha convertit en els últims dies en l'epicentre de tots els malestars que han convergit durant el 2025. Dificultats en l'accés a l'habitatge, controvèrsies vinculades amb la gestió de la immigració, dirigents polítics que abonen un discurs xenòfob -és el cas de Xavier García Albiol, alcalde de la ciutat amb el 54% dels vots obtingut a les últimes eleccions municipals- i un cert grau de tensió al carrer. Davant les complicacions derivades del desallotjament de la nau B9 de la ciutat, on hi vivien 400 persones, algunes de les quals encara al ras en aquests dies de Nadal, el president Salvador Illa ha apel·lat a la "humanitat" en el discurs de Sant Esteve pronunciat des del Palau de la Generalitat.
Si dimarts, en la roda de premsa de balanç de l'any, va advertir -sense citar-lo, com en la intervenció televisada d'aquest divendres- Albiol que la "irresponsabilitat" no sortiria de franc en un episodi com aquest, avui ha insistit en la idea dels "valors humans". Què ens queda si no actuem amb humanitat? Humanitat significa acollir i integrar a les persones que ho necessiten, significa defensar el nostre estat del benestar per garantir una educació i una sanitat públiques per a tothom, significa garantir l'habitatge com un dret, significa oferir ajuts socials a qui més ho necessita i també significa garantir la dignitat, la seguretat i la convivència a tots els nostres barris", ha reflexionat el president català.
"Sense aquesta humanitat, sense aquesta solidaritat no es pot construir cap país ni cap societat", ha remarcat el dirigent socialista, que ha fet una crida a l'esforç de cara a la integració dels nouvinguts. Es tracta d'un discurs que, ja sigui per confrontar amb Albiol o per atacar l'extrema dreta independentista que lidera Sílvia Orriols, Illa ha declinat en més d'una ocasió. La resposta a les necessitats i reptes de Catalunya no és fer culpables a les persones que menys tenen o als qui son diferents. Farem una Catalunya millor per a tothom amb política útil i amb polítiques públiques responsables amb solucions al servei de les persones. De totes les persones", ha ressaltat el primer secretari del PSC.
Illa, com ja va indicar aquesta setmana, s'ha mostrat convençut que l'any vinent serà "millor" que el 2025 que ara es tanca, marcat per la crispació polítca, especialment a Madrid. Davant dels reptes que hi ha plantejats, el president ha fet aquesta crida: "Res està escrit. Res és inevitable. Europa necessita la millor versió de Catalunya. I Catalunya necessita la millor versió de tots i cadascun de nosaltres. Al llarg de la història, Catalunya ha demostrat que els reptes s’afronten amb acció col·lectiva i amb confiança com a elements imprescindibles", ha apuntat el dirigent socialista, que s'ha mostrat preocupat pel "moment crucial" que travessa el continent, també a nivell de valors.
En canvi, el president de la Generalitat no ha fet cap referència a qüestions polítiques que s'han de resoldre a principis del 2026, com ara el finançament singular -dimarts va dir que "passarien coses" en les properes setmanes-, els pressupostos de la Generalitat -que depenen del suport d'ERC i, per tant, del fet que la Moncloa sigui capaç de tancar un nou model que aporti més recursos econòmics per a Catalunya- o bé la situació a Madrid, on Pedro Sánchez malda per continuar governant tot i la situació de minoria parlamentària. Illa tampoc s'ha centrat en els casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE, amb Santos Cerdán, José Luis Ábalos i Koldo García al centre.
Al principi de la intervenció, Illa ha tingut paraules per les urgències animals que han sorgit les últimes setmanes i dies, com és el cas de la pesta porcina africana -en vies de ser controlada- i el brot de grip aviària declarat a les Terres de Lleida. "El país, unit, amb sentiments predominants d’empatia, solidaritat i responsabilitat col·lectives, ha demostrat capacitat per afrontar emergències climàtiques com els incendis a la Noguera, la Segarra o l'Urgell, així com les inundacions a les Terres de l'Ebre, o els recents brots de dermatosis nodular i de pesta porcina", ha apuntat el president de la Generalitat, agraït als treballadors públics. Tots, ha dit, tindran "molta feina per fer" l'any vinent.
Misssatge de Nadal del president Salvador Illa by naciodigital