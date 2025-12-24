Què és la grip aviària? 10 preguntes amb resposta

Una granja avícola de les comarques de Lleida és la primera explotació de Catalunya afectada per la grip aviària des del 2023. El positiu s'ha produït en plena crisi de la pesta porcina africana, una simple coincidència, ja que són virus que no tenen res a veure i que afecten sectors ramaders diferents. En què consisteix aquesta malaltia? Es pot contagiar als humans? A quins països d'Europa està activa? A continuació, 10 preguntes amb resposta sobre el brot de grip aviària a Catalunya.
1. Què és la malaltia de la grip aviària?
La grip aviària (o influença aviària) és una malaltia infecciosa que afecta principalment les aus, causada per virus de la família Orthomyxoviridae (tipus A). En les soques més greus -per exemple H5N1 i la H5N8- és extremadament contagiosa i pot arribar a provocar la mort del 100% de les aus d'una granja en menys de 48 hores.
2. On es localitza el brot de grip aviària a Catalunya?
En una granja de gallines ponedores de la comarcal de l'Urgell. El conseller Òscar Ordeig s'ha limitat a explicar que es tractava d'una granja avícola de les comarques de Lleida, però per “privacitat” ha evitat especificar.
3. Quines mesures de control s'han activat?
En la granja afectada se sacrificaran immediatament tots els animals: 230.000 gallines. També quedaran immobilitzats l'aviram de les explotacions situades en els radis de 3 i 10 quilòmetres on des d'avui mateix s'han començat a realitzar analítiques.
4. La grip aviària afecta les exportacions d'aviram?
Sí, la declaració del brot afectarà les exportacions, especialment fora de la Unió Europea. L'impacte, tanmateix, és molt menor respecte a la pesta porcina africana. No només pel volum de negoci -uns 200 milions contra més de 4.000-, sinó sobretot perquè els principals mercats són Portugal i França.
5. Es pot transmetre als humans?
Sí, malgrat que és “molt excepcional”, segons el Govern. En aquest sentit, només s'han constatat en situacions d'elevat contacte directe amb aus infectades per part de treballadors del sector. Més enllà de les mesures de seguretat laboral, és important no tocar ocells silvestres morts. A diferència de la pesta porcina, la compareixença ha comptat amb el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, que ha comunicat que es farà una vigilància dels símptomes respiratoris dels treballadors de la granja. Només es vacunarien si es detectés un positiu en humans d'una malaltia molt similar a la grip convencional.
6. És segur menjar carn d'aviram i ous?
Sí, més enllà dels controls en l'àmbit de la seguretat alimentària, el virus no es pot transmetre ni amb la carn ni amb els ous, sempre que estigui ben cuinada.
7. Quin ha estat l'origen del brot?
No es podrà determinar fins a tenir les conclusions de la investigació epidemiològica. Tanmateix, el conseller d'Agricultura ha assegurat que “amb tota probabilitat” s'ha produït pel contagi d'un ocell silvestre. En aquest sentit, en els darrers mesos s'han localitzat positius als Aiguamolls de l'Empordà, al Vallès i al Delta de l'Ebre, i des de feia unes setmanes s'havia ordenat el confinament de totes les explotacions avícoles -també les d'autoconsum- així com un reforçament dels protocols de transport, desinfecció i gestió dels residus.
8. Catalunya ja havia patit grip aviària?
Sí, el primer brot es va detectar el maig de 2013 en una granja de gallines a Gimenells (Segrià) i malgrat ser una soca poc agressiva va ser necessari sacrificar uns 13.000 animals. Quatre anys després es va constatar la presència d'una variant més greu a partir d'una cigonya. Va afectar explotacions d'ànec del Baix Empordà i el Gironès amb 17.000 animals sacrificats i milers d'immobilitzats. El darrer brot va ser el 2023 a Arbeca (les Garrigues) i va afectar 37.000 galls d'indi i unes 50.000 guatlles.
9. En quins països europeus hi ha activa la malaltia?
En un total de 29, segons les autoritats comunitàries. Són la pràctica totalitat de la Unió Europea -excepte Xipre, Malta i Luxemburg- així com el Regne Unit, Suïssa i Noruega. Els focus més importants -se n'han confirmat 440 des de setembre- afecten Alemanya, França, Itàlia, Països Baixos, Polònia, Portugal i Hongria. A l'estat espanyol enguany s'han detectat 15 focus en granges i un centenar en ocells silvestres, especialment a Madrid i Andalusia.
10. El brot es pot solucionar amb poc temps?
Aquesta és l'esperança del Departament d'Agricultura. Si es contingués a la granja afectada -no hi ha cap més explotació a menys d'un quilòmetre- es podria donar el brot per controlat en només 30 dies. Tanmateix, aquesta visió optimista no es podrà reforçar fins que es coneguin els resultats de les anàlisis a totes les explotacions del radi de control.