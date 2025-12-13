El sector porcí multiplica per cinc el nombre d'animals per granja en 30 anys

Més porcs que mai. El sector porcí a Catalunya compta 7,9 milions de caps de bestiar, gairebé el doble que fa 30 anys i un 15% més que fa una dècada. El creixement va unit a una reducció del nombre d’explotacions, que, en canvi, ara acullen més animals. Segons l’Enquesta sobre l'Estructura de les Explotacions Agrícoles, analitzada per l’ACN, entre 1993 i 2023 la relació caps de bestiar/explotació es va multiplicar per cinc: de 374 porcs a cada granja, de mitjana, fins a 1.901.
La concentració empresarial i la reducció del nombre d’explotacions en detriment de finques més grans amb més capacitat han marcat el creixement del sector porcí pel que fa a la fase de cria i engreix, sacrifici i transformació (i en alguns casos, també la distribució). El sector ha anat creixent les últimes dècades de forma bastant estable, quant als caps de bestiar existents, mentre el nombre d’explotacions es reduïa.
Menys granges, doncs, i alhora un creixement del model empresarial en règim d’integració (de 4.072 a 4.365 explotacions) en detriment dels actors independents (de 1.456 fins a tan sols 902 explotacions actualment). I reculant una mica més en el temps, aquest procés paral·lel de creixement i concentració animal al sector encara és més gran i evident. Amb dades dels censos agraris de l’Idescat i l’INE, entre 1982 i l’any 2020 Catalunya ha passat de tenir 2,6 milions de porcs en més de 20.000 granges (124 caps per explotació), a 8,12 milions en tan sols 4.435 (és a dir, 1.847 caps per explotació).
Concentració empresarial
El teixit empresarial del sector porcí es compon avui de prop de 200 empreses integradores que gestionen el 81% de les explotacions, i un altre grup d’actors sense contracte d’integració (productors independents) que tenen el 19% restant.
Les empreses integradores són les que concentren més propietats. Només 8 gestionen el 30% de totes les explotacions porcines de Catalunya, és a dir, més de 1.600, amb una capacitat d’engreix de més de 3,3 milions de porcs. La principal firma és el grup Vall Companys, de Lleida, que tota sola gestiona 361 explotacions.
La taca de les explotacions porcines, del Segrià a l’Alt Empordà
Així, la concentració de porcí és molt alta al Segrià, on hi ha fins a 767 explotacions en l’actualitat, i també a Osona (600) i la Noguera (684). Les tres comarques juntes sumen més del 38% de les explotacions porcines del país. L’Urgell i el Pla d’Urgell en tenen gairebé 300 respectivament, i amb entorn de 200 hi ha també l’Alt Empordà, el Bages, la Segarra, el Berguedà i el Solsonès (192). De fet, només hi ha tres comarques a Catalunya on es pugui trobar cap explotació d’aquesta mena. Són l’Aran, el Garraf i el Barcelonès.
Més enllà del nombre absolut d’explotacions i de la seva distribució comarcal, una altra dada que il·lustra la dimensió d’aquest sector és que 6 de cada 10 municipis en tenen alguna dins del seu territori, un total de 568 localitats.