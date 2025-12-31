Catalunya encadena els quatre anys més càlids

Després de setmanes de fred, neu, pluja, boires i poc sol, pot semblar que el 2025 hagi estat fresc. Tanmateix, Catalunya ha encadenat els quatre anys més càlids d'ençà que hi ha dades instrumentals. En el cas de Barcelona, amb una sèrie de més d'un segle, s'ha situat com el tercer amb la temperatura més alta.
Una tendència que es consolida
A l'espera del balanç definitiu del Servei Meteorològic de Catalunya, el 3catinfo ha avançat que l'any que es tanca és el quart més càlid d'ençà que hi ha dades, només superat pel 2022, 2024 i 2023. D'aquesta manera, es confirma la tendència a un accelerament de l'impacte al nostre país de la crisi climàtica.
Un dels millors exemples per comprovar-ho és l'Observatori Fabra de Barcelona. Ubicat a tocar del Tibidabo, manté una històrica sèrie meteorològica des del 1914. En aquest sentit, enguany la temperatura s'ha situat en 17,4 ºC, una anomalia de 16 dècimes per sobre de la mitjana climàtica del període 1991-2020, que ja té en compte l'efecte de l'escalfament global.
Es tracta del tercer valor més elevat en 111 anys, només superat pel 2022 -quan l'anomalia es va disparar fins als 2,3 ºC- i pel 2023, mentre que ha estat una dècima més elevada que l'any passat, segons dades facilitades a Nació pel meteoròleg Alfons Puertas.
El valor més elevat van ser els 38,9 ºC del 16 d'agost, en plena onada de calor, que també va suposar un rècord mensual en tota la sèrie. El conjunt del juny també va ser el més càlid d'ençà que hi ha dades mentre que el gener es va situar en segona posició. A més, per segon any consecutiu la temperatura no ha baixat en cap moment dels 0 ºC i l'última vegada que va passar va ser el 2 de febrer del 2023 (-1,1 ºC).
Un any tant plujós com el 2024
A inicis d'abril la consellera Sílvia Paneque va anunciar la fi definitiva de les restriccions d'aigua després de 865 dies. Tot plegat després d'un 2024 que ja havia estat més plujós que la mitjana a Barcelona. Aquest 2025, de nou, s'ha repetit el comportament i s'han acumulat 670 mm, pràcticament la mateixa xifra que l'any passat.
El desembre, per cert, amb 135,8 mm ha estat el més plujós des del 1991 i el sisè de tota la sèrie centenària, segons l'Observatori Fabra.