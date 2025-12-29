Què és la malaltia de Newcastle, una renovada amenaça per a la ramaderia

En plena crisi de la pesta porcina africana, amb un brot de grip aviària a Ponent i intentant fer net de la dermatosi nodular contagiosa, un altre focus de preocupació per a la ramaderia pot ser la malaltia de Newcastle. Aquest virus -que va fer estralls en el sector avícola fins a inicis del 90- s'ha detectat en una explotació del País Valencià i ha obligat a activar els protocols per contenir-lo.
Un virus altament contagiós
La malaltia de Newcastle és una infecció vírica altament contagiosa que afecta les aus -tant domèstiques com silvestres- a causa del virus Paramyxovirus tipus 1. En les soques més virulentes provoca la mort en 24-48 hores, després d'entrar al cos per la via respiratòria o digestiva. A banda de símptomes en aquests dos sistemes, també provoca tremolors i que es torci el coll de les aus afectades.
Tal com passa amb la grip aviària es considera una zoonosi i, per tant, té capacitat de transmetre's als humans. Tanmateix, cal aclarir que són símptomes lleus -molt menors que la grip aviària- i no es transmet de persona a persona. En ambdós casos no es pot transmetre pels aliments: ni per la carn ni pels ous, fet que no suposa un problema de seguretat alimentària.
Quart brot al segle XXI
La malaltia de Newcastle va fer anar de corcoll el sector avícola de l'Estat les dècades dels 70, els 80 i a inicis dels 90. La malaltia era endèmica i podia suposar que un ramader ho perdés tot en una setmana. Sortosament, el 1993 es va poder assolir la declaració de “lliure de Newcastle”, un estatus que es va poder mantenir durant quinze anys.
La presència més o menys constant d'ocells silvestres infectats, però també el relaxament de les mesures de bioseguretat, expliquen que la malaltia hagi reemergit els darrers anys. El primer brot es va produir a Zumaia (Guipúscoa) el novembre de 2009 en una granja cinegètica dedicada a la cria de faisans, perdius i guatlles, on va ser necessari sacrificar 11.000 animals.
El pitjor, tanmateix, no arribaria fins al juny del 2022 al municipi andalús de Huércal-Overa, a Almeria. Va afectar uns 45.000 exemplars en tres granges de broilers, pollastres d'engreix dedicats al consum de carn. Aquell mateix any, la malaltia va reaparèixer a Euskadi, en un galliner particular d'Oiartzun, fet que va encendre les alarmes respecte a les explotacions d'autoconsum.
Tres anys després -i malgrat recuperar l'estatus de lliure de la malaltia-, el Ministeri d'Agricultura ha reconegut un brot a la Vall d'Albaida, al País Valencià, el mateix dia que anunciava dos positius més de pesta porcina africana al Vallès i confirmava el cas de grip aviària a l'Urgell.
Un positiu i dos sospitosos
Malgrat que l'organisme estatal ha confirmat avui el brot de malaltia de Newcastle, la detecció per part de la Generalitat Valenciana es va produir el 23 de desembre. Concretament, afecta una explotació d'uns 15.000 broilers al municipi de Llutxent, a la Vall d'Albaida.
Tal com passa amb la grip aviària, s'han establert dos radis de control de 3 i 10 quilòmetres en què s'immobilitzen tots els animals de les explotacions. De fet, les autoritats valencianes sospiten que el brot pot haver afectat dues granges més d'aquesta zona del centre del País Valencià.
Tant el ministeri com la conselleria, apunten a la hipòtesi de la transmissió per part d'un ocell infectat, ja que “la malaltia és endèmica entre les aus silvestres tant al conjunt de la Unió Europea com de l'Estat”.