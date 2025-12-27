Aixequen les restriccions per DNC en el radi de Cassà de la Selva

El control sanitari ha permès aixecar les restriccions per la dermatosi nodular contagiosa (DNC) en el radi de Cassà de la Selva (Girona), "amb la consegüent reobertura del moviment d'animals i productes". Les restriccions del radi de Castelló d'Empúries (Girona) s'aixecaran des del 8 de gener, en passar 45 dies sense nous casos segons la norma europea, informa aquest dissabte el Departament d'Agricultura en un comunicat.
Això "permet reprendre de forma progressiva" l'activitat ramadera habitual a les explotacions afectades per aquest focus, inclosa l'entrada d'animals. Però les restriccions seguiran en el radi de França, pels casos detectats en aquest país.
Indemnitzacions els pròxims dies
Les indemnitzacions pels sacrificis obligatoris des del 3 d'octubre (quan es va detectar el primer cas a Catalunya) es començaran a pagar "els pròxims dies" als ramaders afectats per garantir que les explotacions afectades rebin els recursos per pal·liar l'impacte econòmic i reprendre la seva activitat, després d'aprovar-se la resolució del Govern fa uns dies, i van ser negociades amb el sector i amb el Ministeri.
També "es contempla la preparació d'una nova ordre d'ajudes" per recuperar el potencial productiu d'aquestes explotacions, incloses actuacions com la destrucció de pinso contaminat i la repoblació de bestiar, i facilitar així la reactivació de l'activitat amb garanties sanitàries i econòmiques.
La vacunació continua
Mentrestant, el Departament segueix desplegant la vacunació, que només pot aplicar-se "excepcionalment" com a resposta davant de la detecció de brots o davant d'un risc significatiu de difusió del virus. Els animals van començar a vacunar-se a Catalunya "només cinc dies després de la declaració del brot", i ara els animals de les comarques dins dels radis afectats estan vacunats al 100%. A la resta de comarques catalanes on s'ha autoritzat la vacunació, "els percentatges d'assoliment se situen entorn del 80%, la qual cosa reforça el control sanitari i la prevenció" de nous focus.