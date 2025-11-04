Agricultura rep llum verda de la Comissió Europea per vacunar de la dermatosi nodular a 22 comarques

Llum al final del túnel. El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha rebut el vistiplau de la Comissió Europea per vacunar de la dermatosi nodular contagiosa (DNC) a 22 comarques de Catalunya. Així ho ha dit la directora general d’Agricultura i Ramaderia, Rosa Altisent, després de la reunió de treball del comitè científic, celebrada aquest dimarts.
Això vol dir, segons ha explicat Altisent, que s'immunitzen els animals “tot i que no hi hagi focus” i això comporta que les “zones” passin a ser tres. La directora general ha afirmat que se seguiran aplicant buidatges sanitaris sempre que hi hagi “una circulació elevada” del virus. En aquest sentit, ha qualificat de “bona notícia” que des del 24 d’octubre no s’hagi detectat cap nou cas.
370.000 animals
El Departament d'Agricultura ha obert la vacunació de bestiar boví per dermatosi nodular contagiosa (DNC) a noves zones de Catalunya per cobrir 22 comarques i un cens de 370.000 animals. Es tracta de zones de la Catalunya Central, l'Alt Pirineu, i la Vall d'Aran, així com algunes comarques de Barcelona, Lleida i el Penedès. També es vacunaran els animals de tres comarques aragoneses. A més, s'ha establert una nova zona de restricció addicional per la dermatosi nodular contagiosa on s'aplicarà la vacunació del bestiar per evitar el contagi de la malaltia. Això divideix la campanya de vacunació a Catalunya en tres zones.
La vacunació s'anirà desplegant en funció dels criteris epidemiològics i de gestió del cens. D'aquesta manera, el Govern ha detallat que es donarà prioritat a les explotacions amb animals de reproducció de llet i de carn. Després, es farà en explotacions d'engreix on no hi ha reproductores. A més, es donarà prioritat a la vacunació per a les explotacions que es trobin dins d'un radi de 5 quilòmetres al voltant de la planta de destrucció de cadàvers de SECANIM, a Térmens.
La vacunació s’efectuarà simultàniament a totes les comarques segons la priorització marcada comprenent dos cinturons, el primer cinturó (Vall d'Aran, Pallars Sobirà, Alt Urgell, Solsonès, Berguedà, Bages, Vallès Occidental i Barcelonès) i el segon cinturó (Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Noguera, Segrià, Pla d’Urgell, Segarra, Anoia, Baix Llobregat, Alt Penedès i Garraf). Ordeig ha detallat que les 22 noves comarques on s'ha començat el nou procés de vacunació se sumen a les set on ja s'està vacunant.