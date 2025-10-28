Catalunya preveu ampliar el radi de vacunació per la dermatosi, amb un 66% del cens ja vaccinat

El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha afirmat que un 66% del cens català dels tres focus actuals ja ha estat vacunat contra la dermatosi nodular contagiosa (DNC) i ha explicat que s'ha enviat un nou pla de vacunació, que ha d'aprovar la Comissió Europea, per ampliar el radi afectat. Ho ha dit aquest dimarts durant la seva compareixença en la comissió de la Conselleria al Parlament sobre la situació a Catalunya amb els casos de DNC, el seu abast, evolució i mesures de contingència i compensació, juntament amb la secretària general de la Conselleria, Cristina Massot, i la directora general, Rosa Altisent.
"La situació és greu, no s'ha d'amagar el cap sota l'ala", ha dit Ordeig, que ha lamentat que el sector s'enfronta a una malaltia fins ara desconeguda a Europa, tot i que ha recordat que no està en risc la salut de les persones, ja que en cap cas aquesta malaltia pot afectar el consum de llet i carn. Actualment, a Catalunya hi ha dos focus a Castelló d'Empúries i Cassà de la Selva, a Girona, a més d'un tercer a França, que afecten 18 explotacions catalanes.
La zona de restricció addicional, en espera de l'aprovació de la CE, contempla incloure totes les comarques de Girona, la Catalunya Central, el Pirineu i Aran i part de la plana de Lleida, ampliant en uns 370.000 animals els 152.000 afectats en els tres focus actuals. El 82,5% de les explotacions i el 92% del cens del focus de Castelló d'Empúries ja ha estat vacunat, mentre que sumant els tres radis hi ha un total del 66% del cens vaccinat, un 50% de les explotacions, amb unes 100.000 vacunacions.
La Conselleria ha explicat que Catalunya disposa d'unes 310.000 vacunes, ja que estan arribant dels Països Baixos 100.000 dosis més, i que n'esperen 200.000 més, per la qual cosa pràcticament tindrien "totes les vacunes per vaccinar els censos d'aquestes zones d'ampliació" proposades.
Compensació al sector
Respecte a la compensació econòmica a les explotacions afectades, Ordeig ha afirmat que el primer paquet del Govern de 4 milions d'euros "segurament requerirà aportacions addicionals" i ha recordat que la Conselleria ja va anunciar la voluntat d'impulsar una bestreta al sector fins que no tinguin tancats els barems d'indemnització a través de l'ICF. Així mateix, ha explicat la petició de fer una anàlisi i una revisió de totes les polítiques de bioseguretat animal i vegetal perquè, a parer seu, amb el canvi climàtic i la globalització hi ha més malalties desconegudes.
El conseller ha demanat confiança en la gestió de la DNC i ha assegurat que Catalunya té un sistema robust que funciona, tot i que s'ha d'anar millorant i perfeccionant de manera contínua: "Amb tots els respectes per tothom, però nosaltres fem les coses bé". Ha defensat que la "prioritat absoluta" de la Conselleria és evitar la propagació de la malaltia i accelerar al màxim el procés de vacunació, i ha reiterat que es basa exclusivament en criteris científics, tot i que de vegades no s'acabin d'entendre, en les seves paraules.
Grups parlamentaris
La diputada d'ERC Montse Bergés ha assegurat que la Conselleria "no ha estat a l'altura" en la fase de prevenció, per la qual cosa ha dit que esperava, en les seves paraules, una part d'autocrítica per part d'Ordeig, i ha opinat que la taula d'experts que han constituït a l'octubre s'hauria pogut constituir al juny.
Per Junts, la diputada Jeannine Abella ha reiterat a Ordeig que, a parer seu, van tard i malament, i ha tornat a demanar la seva dimissió a més de criticar la manca de previsió en el pla de vacunació. El representant del PP, Jaume Veray, ha criticat l'absència en la comissió del delegat territorial a Girona i ha assegurat que "no calia ser visionari" per pensar que un virus que es transmet per contacte directe o per mosquits acabaria arribant a Catalunya.
El diputat de Vox Rafael Villafranca ha qualificat la gestió de la Conselleria de deficient i ha criticat la manca de celeritat en el ritme de vacunació. Per part dels Comuns, el diputat David Cid ha defensat que algunes associacions i sindicats de pagesos són crítics amb la gestió del Govern, tot i que han tingut "més sentit comú que algun dels grups" parlamentaris de la comissió.
El diputat de la CUP Dani Cornellà ha criticat la Conselleria per encara no tenir clar el valor econòmic de les indemnitzacions. I el diputat del PSC-Units, Manel Ezquerra, ha expressat el seu suport al departament i al conjunt de professionals que estan gestionant aquesta crisi.