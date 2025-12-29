Així ha canviat el campanar del pantà de Sau amb la llevantada

Una llevantada per Nadal és molt poc habitual. Però quan es produeix, l'impacte sobre el paisatge és evident -el Pirineu oriental té gruixos de neu molt importants-, però també sobre les reserves d'aigua. Si la conca del Ter ha estat la més afavorida, allà on s'ha notat de manera radical és a l'embassament de Sau.
Guany de més de 30 punts
Sau i Susqueda formen un sistema d'embassaments. Habitualment, l'ACA tendeix a concentrar l'aigua al segon pantà per tal de tenir aigua de bona qualitat preparada per destinar als diversos usos. Aquest fet va provocar que la llevantada trobés el primer molt més buit.
Concretament, a Sau tot just hi havia un 40% d'aigua el 20 de desembre. Abans de la llevantada, la xifra s'havia enfilat fins al 43% -gràcies a l'episodi d'inicis de setmana-, però la situació ha girat com un mitjó des del dia de Nadal fins aquest dilluns.
L'embassament d'Osona ha guanyat més de 30 punts i ja s'enfila fins al 72%. Una xifra que augmentarà els pròxims dies perquè el cabal del Ter a Roda encara supera els 60 m3/s, multiplicant per quatre l'habitual.
Per tot plegat, la imatge icònica de Sau és la d'un campanar de l'antiga església de Sant Romà amb l'aigua al coll. Aquest dilluns, segons mostren les imatges del fotògraf Emili Vilamala, només es veu la teulada coronada per una estelada i una bandera palestina.
Susqueda desembassa aigua
Mentrestant, l'embassament de Susqueda ha fregat el ple total en aquesta llevantada ja que la riera Major, que desemboca el Ter abans del pantà va arribar a 50 m3 -habitualment té un cabal de 0,1, segons expliquen des de l'ACA-.
Daquesta manera, Susqueda ha passat del 88 al 98%, fet que ha obligat a obrir comportes. Això sí, s'ha alliberat un cabal moderat -30 m3/s- que no ha provocat problemes aigües avall. No es desembassava aquest pantà des del temporal Glòria.
Sau, per la seva banda, fa molt temps que no arriba al límit. El 12 de maig passat, després d'un altre episodi de pluges, va pujar fins al 76,5%, mentre que per trobar valors superiors al 90% cal retrocedir fins al juny de 2021.