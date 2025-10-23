Què és la dermatosi nodular, la malaltia que posa en escac el bestiar de Catalunya?

La preocupació entre el sector ramader català no deixa de créixer. En les darreres setmanes, la dermatosi nodular s'ha convertit en una amenaça seriosa per a les granges de vaques del país. La Generalitat ha confirmat diversos focus a les comarques de l'Alt Empordà i el Gironès, i ha activat un ampli dispositiu sanitari i de bioseguretat. Aquest dijous, 23 d'octubre, s'ha restringit el moviment d'animals en un radi de 50 quilòmetres al voltant d'un possible focus a Osona, que aquesta tarda s'ha confirmat que era negatiu.
Una malaltia vírica de declaració obligatòria
La dermatosi nodular és una malaltia vírica de declaració obligatòria que afecta el bestiar boví. No es transmet a les persones, però sí que pot tenir conseqüències econòmiques i productives greus. El virus pertany al gènere Capripoxvirus i provoca lesions cutànies característiques i nòduls de dos a cinc centímetres, que poden necrosar-se i deixar marques permanents a la pell dels animals.
Els animals infectats poden presentar febre, pèrdua de gana, secrecions nasals o oculars, coixesa i una reducció notable de la producció de llet. En els casos més greus, les lesions poden arribar a afectar òrgans interns. La taxa de mortalitat sol ser baixa, entre l'1% i el 5%, però la morbiditat pot arribar al 45% del ramat, fet que obliga a prendre mesures estrictes per evitar la propagació.
Com es transmet?
El principal vehicle de transmissió és indirecte, a través de mosquits, mosques o tàvecs que transporten el virus d'un animal a un altre. També pot escampar-se per contacte directe entre animals i, i acostuma a ser molt ràpid. Quant al període d'incubació, aquest pot variar entre 4 i 14 dies, però en condicions de camp pot durar fins a cinc setmanes. No obstant això, hi ha animals que poden no emmalaltir i, en aquests casos, la infecció transcorre de forma subclínica.
Una alerta que s’estén per Catalunya
El primer focus confirmat a Catalunya es va detectar a l’Alt Empordà i, en pocs dies, se n’han confirmat més en diferents explotacions de la demarcació de Girona. Segons dades recents, ja són disset les granges afectades i prop de 2.500 animals sacrificats per evitar que el virus s’escampi més.
El Departament d’Acció Climàtica ha ampliat la zona de protecció fins a 50 quilòmetres al voltant dels focus i ha posat en marxa una campanya de vacunació d’urgència, que s’està accelerant amb dosis procedents del fons de reserva europeu. Les granges dins de la zona de vigilància tenen restringit el moviment de bestiar i han de reforçar les mesures de desinfecció i control d’insectes.
El cas sospitós a Osona, negatiu
Aquest dijous, 23 d'octubre, s’ha sumat una nova alerta a la comarca d’Osona, després que s’hagin detectat sospites en una explotació bovina. Preventivament, les autoritats han imposat, tal com ja s'havia anunciat, restriccions preventives dins d’un radi de 50 quilòmetres mentre s’esperen els resultats de laboratori. Aquestes restriccions han afectat també la comarca veïna del Berguedà. Unes hores més tard, el Departament d'Agricultura ha informat que el cas ha resultat ser, finalment, negatiu. Aquest hauria sigut el primer cas fora de les comarques gironines.
Tot i que la dermatosi nodular no afecta la salut humana, les conseqüències sobre el sector ramader són importants. Les explotacions afectades pateixen pèrdues directes per sacrificis obligatoris i limitacions comercials derivades de les restriccions de moviment. A curt termini, la prioritat de les autoritats és erradicar la malaltia i garantir que no s’estengui a altres comarques. Però el repte de fons serà recuperar la confiança i l’estabilitat d’un sector que ja fa temps que viu sota pressió.