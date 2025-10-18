Agricultura intensifica la lluita contra la dermatosi nodular i anul·la les fires de bestiar

El Departament d'Agricultura ha intensificat la vacunació contra la dermatosi nodular contagiosa a Girona. Uns 60 equips veterinaris treballen per immunitzar tot el bestiar dels radis de protecció de Castelló d'Empúries i Cassà de la Selva. La prioritat és vacunar primer les vaques reproductores de llet i de carn, perquè tenen més valor econòmic i genètic, seguides dels vedells d'engreix. Segons el Departament, no s'aplica cap criteri segons la mida de l'explotació. L'objectiu és contenir la malaltia i protegir el sector ramader gironí.
La mesura arriba després que es confirmés un nou cas de Dermatosi Nodular a Cassà de la Selva, que obliga a modificar el radi inicial d'actuació, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha intensificat aquest dissabte les tasques de vacunació. Uns 60 equips de veterinaris estan desplegats a la demarcació per vacunar amb la màxima rapidesa els animals de les explotacions afectades.
Segons el Departament, a hores d'ara, la prioritat és completar la vacunació dels caps de bestiar dins el primer radi de protecció a Castelló d'Empúries, mentre que les feines al radi de Cassà de la Selva ja han començat. Paral·lelament, la secretària general del Departament continua mantenint reunions amb els equips territorials i la Direcció General de Ramaderia per coordinar l'estratègia de contenció de la malaltia i assegurar-ne un seguiment constant.
Pel que fa al criteri de vacunació, els científics han establert que es vacunin primer els animals amb més risc. En primer lloc, les vaques reproductores de llet i de carn, seguides dels vedells d'engreix. Segons el Departament, aquestes primeres són prioritàries perquè constitueixen la base de la producció ramadera del país. "Si perdem les vaques reproductores, ens costarà molt més recuperar el sector", adverteixen en un comunicat. A més, insisteixen que no s'està establint cap criteri segons la mida de l'explotació, sinó exclusivament segons el risc sanitari i productiu.
Amb aquesta actuació intensiva, el Departament vol aturar la propagació de la dermatosi i protegir el teixit ramader de les comarques gironines. Aquest virus no afecta els humans, però es propaga molt ràpidament entre el bestiar boví, a través de vectors, com mosquits.
Fires de bestiar sense animals
La cancel·lació de totes les fires relacionades amb bestiar és una de les mesures de contenció de Dermatosis Nodular Contagiosa imposada pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Després de la suspensió de la fira de Vilobí d’Onyar, la tradicional Fira de Sant Lluc d’Olot, una de les més antigues de la zona, se celebra aquest cap de setmana sense presència d’animals. "Tothom que ve diu que és més trista!" assegura la Carme Plana, productora de Can Rovira de Batet de la Serra. "La fira és un aparador, una manera d'explicar la feina que fem, i aquest any ha quedat tot una mica descafeïnat" apunta Marc August Muntanya, pastor de Riudaura.
Malgrat tot, el certamen manté bona part de les activitats habituals, com el mercat de productes de proximitat, les mostres d’artesania, el concurs de dibuix, entre d'altres. Segons la regidora d'empresa i comerç Gemma Canalias, han volgut mantenir l'essència de la mostra. "Per nosaltres era important fer valdre el sector ramader, que forma part de la història i de la vida de la fira de Sant Lluc", apunta. Per això, a l'espai on cada any s'hi exposaven els animals, aquest any hi ha instal·lat una carpa amb jocs infantils inspirats en el món de pagès, així com tallers, pintacares i contacontes dedicats a la vida rural. A més, des de l'Ajuntament també s'han col·locat cartells que expliquen la situació actual d'aquesta malaltia.
Malgrat aquests esforços, la sensació general entre els productors és de tristesa. "Aquesta és una fira ramadera, i veure-la sense bestiar és una mica estrany", reconeix Marc August Muntanya, pastor de Riudaura. Ell té cabres i ovelles, que no estan afectades per la malaltia, però assegura que "viu amb preocupació" el que està passant al sector. A més, cada any portava part del seu ramat a la fira. "Per nosaltres és un aparador, una manera d’explicar la feina que fem els pagesos i pastors del territori. Aquest any ha quedat tot una mica descafeïnat", conclou.
Tot i les limitacions, la ciutat d’Olot espera mantenir l’afluència de visitants i convertir la Fira de Sant Lluc en una festa del món rural adaptada a les circumstàncies actuals.