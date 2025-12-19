Els pagesos catalans demanen a la Unió Europea que posi «punt final» a l'acord amb Mercosur

El sector agrícola català celebra l’ajornament de l’acord comercial entre la Unió Europea i Mercosur -Argentina, Brasil, Paraguai i Uruguai- que va anunciar la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, per a l'eliminació gradual dels aranzels sobre el 91% i 92% de les exportacions entre ambdues unions comercials. Si bé, demana a les institucions europees que vagin més enllà i que es posi “punt final” al pacte, que fa més de 25 anys que es negocia.
En aquest sentit, el president de l'Associació Agrària de Joves Agricultors (Asaja), Pere Roqué, ha reclamat l'aturada de les negociacions i ha assegurat que Catalunya “no es pot permetre el luxe” d’un acord que implica l’entrada productes produïts sense els estàndards que es demanen als agricultors comunitaris. "Ha de ser un punt final”, ha afirmat en declaracions a l’ACN.
Què diu cada país sobre l'acord de la UE amb Mercosur?
L’anunci de l’ajornament es va produir aquest dijous després d’una jornada de protesta del sector primari a Brussel·les amb participació dels agricultors catalans. Centenars de tractors van col·lapsar el centre de la capital belga coincidint amb la cimera de caps d'estat i de govern de la Unió Europea i això va fer canviar l'agenda de Von der Leyen, que havia de viatjar aquest dissabte al Brasil per segellar el pacte, però va acabar ajornant la firma per la negativa del govern d’Itàlia de Giorgia Meloni, que va demanar més temps a l'executiu comunitari.
El govern francès presidit per Emmanuel Macron també es nega a donar llum verda a l'acord. D’altra banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va restar importància a l’ajornament de la firma i va avisar que el bloc europeu ha de culminar el pacte com més aviat millor per "diversificar" els seus mercats. Des de la Comissió Europea, van seguir el mateix patró, assegurant que "després de 26 anys negociant, es pot esperar 3 setmanes més per arribar a un acord". Sobre això, fonts diplomàtiques han indicat que la firma es podria produir el mes de gener.
El pacte ha estat més de dues dècades negociant-se. Després d'una paràlisi de diversos anys, Von der Leyen i el comissari europeu de Comerç, Maroš Šefčovič, van tancar les línies mestres de l'acord el desembre del 2024 en un acte que va tenir lloc a Montevideo. Si entra en vigor, suposarà l'eliminació gradual dels aranzels sobre el 91% de les exportacions de la UE al Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguai i Uruguai) i al 92% de les exportacions del Mercosur a la UE.