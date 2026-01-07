La Taula del Senglar abordarà «territori a territori» la sobrepoblació de l’espècie i es reunirà dos cops l’any

La Taula del Senglar abordarà “territori a territori” la sobrepoblació de l’espècie per reduir a la meitat el nombre d’exemplars. Així ho han explicat en declaracions a l’ACN representants del sector després de la primera reunió de l’organisme, que s’ha constituït aquest dimecres i es reunirà de manera ordinària com a mínim dos cops l’any per fer seguiment de la feina de les territorials. La coordinadora nacional d’Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha celebrat que les taules territorials els permetran tractar “realment” el problema, mentre que el president d’Asaja Catalunya, Pere Roqué, ha explicat que la sobrepoblació s’ha de gestionar “quirúrgicament”. Els senglars van causar més de 3.400 accidents de trànsit durant el 2024.
Per reduir a la meitat aquestes xifres i arran del brot de pesta porcina africana (PPA), el Govern va anunciar al desembre la creació de la Taula del Senglar que s’ha constituït aquest dimecres i que aterrarà de manera territorial a través de les taules de danys de fauna cinegètica ja existents a les vegueries, que s’integraran com a comissions territorials.
Així, el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha valorat que l’organisme neix amb la voluntat de millorar la presa de decisions, integrar el coneixement científic i tècnic i consensuar actuacions adaptades a cada territori. “Cal actuar sobre el coneixement de les poblacions, la prevenció dels danys, el control de densitats en zones de risc i la millora de la convivència en entorns urbans i periurbans”, ha dit.
Per la seva banda, Serrat ha assenyalat en declaracions a l’ACN que, tot i que la taula que s’ha formalitzat avui “no és operativa” perquè hi ha més de 30 persones, les seccions territorials els permetran abordar “realment” el problema.
En aquesta mateixa línia ha coincidit Roqué: “S'ha d'anar territori a territori, quirúrgicament, a atacar aquelles comarques que en aquest moment tenen una sobrepoblació molt gran de porcs senglars, que s'han d'erradicar perquè és l'única manera per continuar produint aliments”.
Mesures concretes
Pel que fa a les mesures per reduir la població de senglars, Serrat ha valorat que la caça “és una de les eines principals”, però ha reivindicat que s'ha de fer “sempre” amb criteris científics que estudiïn el comportament del senglar i que determinin també quan o com és la millor manera de capturar-los. Així mateix, ha dit que tampoc es pot “descartar cap altre mètode de captura”.
Segons dades de la Generalitat, la temporada 2024-2025 es van capturar més de 63.000 senglars, i al llarg de l’any s’autoritzen prop de 1.500 actuacions excepcionals per prevenir danys, amb més de 6.000 exemplars capturats fora del període ordinari.
Roqué ha recordat que el problema “no ve d'ara”, sinó que fa “més de quinze anys” que existeix. “És una cosa de país”, ha recordat, alhora que ha celebrat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, hagi encapçalat la primera reunió de la Taula del Senglar, que també ha comptat amb el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, i la secretària general del departament, Cristina Massot.