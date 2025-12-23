Tot apunta a un Nadal molt entretingut meteorològicament parlant. Pluja i neu, força fred i un temporal marítim de primera divisió a la costa. Malgrat que la nevada es mantindrà en cotes mitjanes -entre 800 i 1.400 metres-, localment pot fer-ho força per sota i emblanquinar zones poc habituals.
Nadal amb precipitacions irregulars i neu a cota variable
Tal com es preveia, aquesta setmana estarà marcada pel fred. No es tracta de cap fredorada excepcional, però sí amb temperatures per sobre la mitjana. Aquest fet, juntament amb la inestabilitat, farà que puntualment la pluja es transformi en neu.
La neu ja ha fet acte de presència aquest dimarts 23 de desembre en punts del nord-est a partir d'uns 800-900 metres, tot i que localment ho pot fer força per sota en punts de la Catalunya Central.
Aquesta situació es repetirà el dia de Nadal. La cota de neu se situarà entre els 800 i els 1.000 fins a mig matí, malgrat que en punts de la Franja de Ponent, de l'interior de les Terres de l'Ebre i del Prelitoral sud es podria situar a només 400 o 500. En aquest sentit, el Meteocat ha activat un avís groc per la possible acumulació de 5 cm a l'Anoia, l'Alt Camp i la Segarra. Al llarg del dia -les precipitacions seran febles i irregulars- la neu pujarà fins als 800 i 1.000 metres.
Mentre la distribució de les precipitacions i la cota presenta molta incertesa, el Meteocat té força més clar que a partir de la tarda de Nadal començarà el temporal marítim. Especialment dur a la Costa Brava, amb onades que podrien superar els 4 metres.
Llevantada per Sant Esteve?
A hores d'ara, el dia en què les precipitacions podrien ser més importants és per Sant Esteve. El temporal de llevant anirà a més a la costa i això també pot suposar més pluja i neu arreu del país. De moment, es preveu una cota de 800-1.000 m.
Si es confirma la llevantada, les acumulacions a les comarques gironines i a la Catalunya Nord poden ser molt abundants. En aquest sentit, a les zones altes del Ripollès es podria superar ampliament el metre de neu nova.